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高雄毒蟲遇警跳車逃竄 警方圍捕查出通緝身分

聯合報／ 記者林保光／即時報導

黃姓男子沒戴安全帽搭朋友的機車，遇到員警上前攔車，他卻突然跳車逃竄。員警見狀立即追去，合力擒獲黃，在他身上搜出毒品，並查出他另涉2件毒品案，分別由橋頭地檢署發布通緝，將他依違反毒品危害防制條例罪嫌，再移送檢方偵辦。

據了解，7月21日凌晨，黃姓男子（34歲）搭乘朋友的機車，路過高雄市新興區六合一路與復興一路口，因沒戴安全帽，立即引起巡邏員警注意，警方攔上要黃的朋友停車受檢，黃卻在朋友減速時突然跳車，沿復興一路快速往七賢二路方向逃跑。

員警見狀立刻分頭追上，在復興一路與七賢一路福華飯店門口，制伏黃姓男子，並在他身上搜出些許安非他命和K他命。

警方查出，黃姓男子涉2件毒品案，分別於6月7日、13日，經橋頭地檢署發布通緝，其中1件經判刑1年。

黃姓男子因毒品通緝又涉嫌帶毒品，跳車逃竄後被警方攔捕。記者林保光／翻攝
黃姓男子因毒品通緝又涉嫌帶毒品，跳車逃竄後被警方攔捕。記者林保光／翻攝

毒品 通緝 反毒

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