影／情侶檔販毒又改槍 北市警衝桃園攻堅逮人

台北市刑警大隊接獲線報，桃園地區于姓男子（47歲）和王姓女子（38歲）情侶檔，在大台北及桃園地區販毒牟利；警方19日逮捕兩人起獲毒品，還槓上開花查到槍枝。

警方指出，于嫌和王女本來是一隊夫妻，離婚後又在一起，兩人都是毒品人口，于嫌平時以開吊車為業，另有改槍的特殊專長。

警方日前接獲情資，于男及王女在雙北及桃園等地區販毒牟利，為避免毒品交易時遭黑吃黑及躲避警方追緝，隨身攜帶槍械。

警方追查及監控蒐證，發現于男及王女情侶檔藏匿桃園市區，向桃園地檢、院聲請搜、拘票，19日前往桃園市執行攻堅行動，當場查獲于、王等2人到案。

現場查扣海洛因9小包、安非他命5小包、吸食器、分裝袋及磅秤等毒品分裝工具，另查扣改造手槍1支、鋼管槍3支、子彈5顆、電鑽、砂輪機等槍械改造工具。