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大溪普濟堂廟會4人鬥毆 警1分鐘壓制送法辦

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

昨為關聖帝君聖誕，桃園大溪普濟堂廟會繞境熱鬧歡騰，不過昨晚8時許，4名男子酒後起口角後爆發肢體衝突，警方獲報後迅速於1分鐘內壓制4人，避免滋事人員、範圍擴大，將4人帶回警詢後，全案依刑法聚眾鬥毆罪移送桃園地檢署偵辦。

大溪警分局表示，大溪普濟堂廟會遶境為地方盛事，警方投入270餘名警力加強維安及防堵暴力事件，昨晚8時40分許，19歲姜男子、40歲古姓男子、32歲曾姓男子及詹姓男子等4人，2組社團成員酒後起口角後爆發肢體衝突。

員警見狀立即呼叫快打警力到場，迅速於1分鐘將滋事者壓制，有效防堵事端擴大，並將4人帶回偵辦，全案依刑法聚眾鬥毆罪移送桃園地檢署偵辦；警方表示，針對是類案件採強勢打擊手段以有效壓制犯罪氣燄，對於藉廟會遶境名，行聚眾鬥毆之實，絕對依法究辦到底。

桃園大溪普濟堂廟會4人爆發肢體衝突，警迅速到場壓制。記者翁唯真／翻攝
桃園大溪普濟堂廟會4人爆發肢體衝突，警迅速到場壓制。記者翁唯真／翻攝
桃園大溪普濟堂廟會昨晚8時許，4名男子酒後起口角後爆發肢體衝突。圖／翻攝自記者爆料網
桃園大溪普濟堂廟會昨晚8時許，4名男子酒後起口角後爆發肢體衝突。圖／翻攝自記者爆料網

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