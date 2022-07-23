大溪普濟堂廟會4人鬥毆 警1分鐘壓制送法辦

昨為關聖帝君聖誕，桃園大溪普濟堂廟會繞境熱鬧歡騰，不過昨晚8時許，4名男子酒後起口角後爆發肢體衝突，警方獲報後迅速於1分鐘內壓制4人，避免滋事人員、範圍擴大，將4人帶回警詢後，全案依刑法聚眾鬥毆罪移送桃園地檢署偵辦。

大溪警分局表示，大溪普濟堂廟會遶境為地方盛事，警方投入270餘名警力加強維安及防堵暴力事件，昨晚8時40分許，19歲姜男子、40歲古姓男子、32歲曾姓男子及詹姓男子等4人，2組社團成員酒後起口角後爆發肢體衝突。