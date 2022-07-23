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影／毒品通緝男撞警車逃 藏身西門町跳樓躲民宅仍被逮
毒品通緝王男前天開車至新北巿永和區遇新店警追緝，猛踩油門衝撞前後包夾的兩輛偵防車，成功逃脫；昨晚被警追至北市藏匿在西門町一處大樓，見警圍捕，從11樓跳至10樓闖屋躲藏嚇到房客，最後仍落網。警詢後今依妨害公務、無故侵入住宅及販毒等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市新店警分局安康派出所6名警員，7月21日下午1時許越區至永和區保平路偵辦毒品案，見到為新北地檢署發布毒品通緝犯王姓男子（43歲）車輛出現，立即上前以兩輛偵防車前後包夾，員警下持車欲攔查，王男卻拒絕下車且為求逃脫，猛踩油門，衝撞警方車輛後成功逃跑，造成1輛偵防車右前車門受損，另輛偵防車則是前保桿受損，所幸無員警受傷。
警方立即永和、中和分局警力協助，啟動攔截圍捕，並調閱監視器，發現王男衝撞車後，將車輛棄置在中和區中山路二段巷內1處停車場，隨即往台北市方向逃逸。
新店警方昨晚8時許，前往北市西門町沿路調閱監視器時，在北市萬華區漢中街發現王男身影，上前圍捕時，王男躲進一旁大樓，爬到11樓大樓天台，竟從11樓跳到10樓出租套房陽台後進屋躲藏，房客被王男嚇到還打電話報警求助。
新店警方找來房東開門，當場將王男逮捕案。因王男涉嫌持有及販賣毒品遭警方鎖定，前天在永和見警方追查，才會駕車衝撞再棄車逃逸，警詢後今依依妨害公務、無故侵入住宅及販毒等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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