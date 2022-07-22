南港深夜怪客砸3車 前晚還到超商白吃布丁、包子
李姓男子日前持石塊砸毀3輛汽車，遭員警逮捕後，又被搜出他人遺失的證件、手機及錢包，他坦承偷竊犯行，也坦言因為心情不好才砸車，警詢後依毀損、竊盜罪嫌將其送辦。
台北市南港分局南港派出所6月9日深夜10時許獲報，轄內三重路上有男子朝路邊停放的車輛丟擲石塊，導致車輛毀損，員警到場後發現44歲李男在場，其情緒、精神不穩，因現場有車主跟隨李男並指認，員警當場依現行犯逮捕李男。
未料，同一時間警方又接獲民眾報案，指惠民街上2輛汽車擋風玻璃遭人砸破，經調閱監視器畫面，發現同樣是李男所為。
員警將李帶返警所，搜身時發現李男身上有1瓶酒，他人的證件、手機、錢包等物。經聯繫，發現李男案發前日曾到一間超商，直接在店內吃下1杯布丁、1個包子，並拿走1瓶酒，對店員說一句「我改天會回來付錢」就走人；證件主人則說，其證件、手機、錢包的確遭竊，但忘記是何時不見的。
據悉，李無業，曾涉毒品、竊盜案，家住內湖區，卻鮮少返家，多數時間在外遊蕩；警方表示，李男到案後坦承犯行，詢後依毀損、竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。另呼籲，民眾發現可疑人物在住家附近徘徊，可撥打110協助了解，外出務必妥善保管自身財物，勿讓有心人士有機可趁。
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