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士兵全若堯殉職 相驗死因是胸腔破裂、出血過多致死

毒咖啡包取名「含笑半步癲」攬客 高市警逮2嫌

中央社／ 高雄22日電

高市少年警察隊網路巡邏發現販毒集團賣毒咖啡包，竟以知名電影中奇毒「含笑半步癲」、「一日喪命散」取名包裝吸引年輕人，警方逮捕沈姓、馬姓嫌犯，依毒品罪送辦。

高雄市政府警察局少年警察隊執行「111年暑期保護青少年-青春專案」，並在網路巡邏期間發現以32歲沈姓及31歲馬姓男子為首的販毒集團，涉嫌透過通訊軟體微信兜售毒品咖啡包，甚至為吸引年輕族群，經常變換毒咖啡包不同包裝袋，或依顧客需求客製包裝。

高市少年警察隊今天新聞稿指出，專案小組所查扣毒品包裝袋，種類竟多達10多樣，有俗稱「海賊王」、「高麗人參茶」及「BOOM」等包裝，甚至還有知名電影中，江湖傳說天下第一奇毒的「一日喪命散」及「含笑半步癲」，包裝袋更印有「問世間情為何物、直教人生死相許」及「他人笑我太瘋癲、我笑他人看不穿」對聯，令警方咋舌。

此外，販毒集團為吸引年輕人也搶搭流行風，運用巧思結合時下流行QR Code條碼，警方在印有愛因斯坦肖像毒咖啡包裝背面，發現印有條碼圖片，掃描後還可直接連結至愛因斯坦的維基百科。

經專案小組長期跟監、蒐證，15日上午與彰化縣政府警察局刑事警察大隊偵查第二隊一同持搜索票及拘票前往嫌犯住處搜捕，共查扣毒咖啡包398包、一粒眠18顆、愷他命（毛重2.9公克）等證物，全案警詢後依違反毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

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