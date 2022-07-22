基隆市警局長張樹德接任 林右昌提示打擊電玩等4項任務
基隆市新任警察局長今天由原台南市警局副局長張樹德接任，副署長劉柏良到場監交，市長林右昌提示四項重點工作，分別是治安、交通、毒品打擊和電玩取締，期許在最短的時間拿出成績來。
警政署長陳家欽上月底提前退休獲准，基隆市原警察局長劉耀欽也向內政部申請提前退休，16日已獲准退休，引起一波高階警察調動。劉耀欽表明純粹是家庭因素，因為家裡有母親和太太需要照料。
新任局長張樹德今天到任，副署長劉柏良到場監交，市長林右昌、立委蔡適應、副議長林沛祥、基隆地檢署檢察長余麗貞等各界都到場觀禮。
市長林右昌提示四項重點工作，分別是治安、交通、毒品打擊和電玩取締，年底九合一選舉，看起來競爭非常激烈，要求張張局長在選務工作務必要順利圓滿完成，打擊及查察賄選則是接下來的重點工作之一，期許在最短的時間拿出成績來。
林右昌肯定原基隆市警察局長劉耀欽任內的成績，大家有目共睹，他溫和低調，在打擊犯罪和基隆交通方面的都有很好的成果，如大武崙塞車的問題等。
副署長劉柏良致詞說，槍械、幫派、詐欺、毒品等是打擊不法的重點，中央和地方會密切合作，地方有不同的特色，市長也有提到打電不法電玩，期許在劉局長打下的基礎，張局長有更好的發揮。
張張樹德表示，他最重要的工作就是帶領團隊淨化選前治安、打詐反詐，會配合警政署加強在網路詐騙防治與打擊不法。相信在市長林右昌的帶領下，讓基隆的治安平穩、交通順暢。
立委蔡適應也說，原局長劉耀欽因家庭的因素提早退休，警政署收到也有點訝異，期許新局長張樹德未來讓基隆的治安更好，打造宜居的城市。
張樹德中央警察大學48期刑事警察學系畢業、中正大學戰略與國際關係研究所碩士，從警30多年有刑事專才，曾任嘉義市警局長、警政署保安組長、保二總隊副總隊長、主任秘書，台南市警察局第一分局等分局長、彰化縣警局副局長。
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