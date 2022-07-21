1周賺5萬假的！6求職女被軟禁 載去開人頭帳戶警救出

詐騙集團在臉書、社群登登徵才廣告，以高薪誘騙求職女，藉故收走被害人手機及銀行帳戶關押在民宅，集團成員再輪流將被害人載往金融機構開人頭帳戶供洗錢。昨天1女逃出向隔壁民宅求救，金山警分局到場救出5女，逮捕劉姓等5名男女，今天依妨害自由等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

金山警分局昨天獲報，萬里區愛一街一帶疑似有民眾遭到囚禁，警方前往查緝，當場逮捕劉男（24歲）、曹男（22歲）、王男（20歲）、林男（27歲）及吳女（40歲）等5人，雖都否認，但被害人指證歷歷。

警方調查，劉男等5人在新北市萬里區北基社區承租整棟民宿後，以1周可賺5萬元高薪誘騙，自7月16日至20日誘騙孔姓女子等6名被害人前來應徵，他們再藉故收走被害人手機及銀行帳戶關押在民宅，禁止其外出及對外聯繫，集團成員再輪流將被害人載往金融機構申請人頭帳戶供詐騙集團洗錢使用。

被害人因帳戶及證件等被扣押，形同被軟禁，孔女昨天伺機脫逃後前往鄰宅報案，金山警分局萬里分駐所及偵查隊等立即前往孔女所指稱民宅營救，發現被囚禁在民宿中的李姓等5名被害人，被害女子被救出後都指控遭限制行動。

警方將在場劉姓男子等5人一舉成擒，現場查扣持有的銀行帳戶、印章，並有海洛因、安非他命吸食器等相關證物，全案依妨害自由及違反毒品危害防制條例等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。