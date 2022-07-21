影／新店警越區查緝毒品 嫌犯衝撞警車狂逃後棄車

新北市新店警方今天越區至永和查緝毒品案，員警以兩輛偵防車前後包夾，仍被嫌犯猛踩油門衝撞警車狂逃，警方調閱監視器，發現嫌犯將車棄置中和區一處停車場，鑑識小組前往採證後，目前仍積極追緝在逃嫌犯。

新北市新店警分局安康派出所6名警員，今天下午1時許越區至永和區保平路偵辦毒品案，見到毒犯車輛出現時立即上前以兩輛偵防車前後包夾欲攔查，嫌犯拒絕下車且為求逃脫，猛踩油門衝撞警方車輛後成功逃跑，造成1部偵防車右前車門受損，另部偵防車則是前保桿受損，所幸無員警受傷。