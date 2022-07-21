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刑事局破獲靈骨塔投資詐騙集團 逮15人法辦

中央社／ 台中21日電

楊姓女子組成靈骨塔投資詐騙集團，接觸持有靈骨塔的民眾，以增加投資價值、節稅等手法詐財，不法所得逾新台幣1.5億元，警方日前循線逮捕楊女等15人，全案詢問後依詐欺等罪嫌送辦。

刑事警察局偵查第六大隊第四隊今天告訴中央社記者，警方分析多名受騙民眾報案資料發現，中部地區有靈骨塔投資詐騙集團先後成立多間人頭公司，由2至5名嫌犯為小組共同進行詐騙。

警方發現，詐騙集團每小組至少有1名幹部職稱的嫌犯，聯手分飾不同角色執行「養、套、殺」手法，以誆稱收購、仲介民眾所有的靈骨塔名義接觸被害民眾，再以詐騙話術成功詐得鉅額款項。

案經刑事局中部打擊犯罪中心報請苗栗地檢署指揮，與台中市警察局第二分局、大雅分局、第五分局，及苗栗縣警局刑警大隊等單位成立專案小組擴大偵辦。

專案小組查出，34歲楊女為詐騙集團主嫌，集團成員進行詐騙時先與被害人頻繁互動，甚至贈送防疫物資以取得信任，並宣稱被害人所有的靈骨塔熱門、搶手，有多名買家欲高價收購。

詐騙集團「養」成買方市場的假情境後，再以「加購塔位、骨灰罐、禮儀契約等配成套裝商品收購價格更高」、「售出大量殯葬商品會有40%以上所得稅，可透過基金會協助節稅」等話術，讓被害人先支付新台幣數十萬至數千萬不等費用。

被害人支付費用後，再謊稱「買家所需數量增加」、「被國稅局盯上」等話術，反覆要求被害人付款，直至被害人無錢可騙後便人間蒸發，與被害人斷絕聯繫，被害人發現受騙後向警方報案。

警方今年6月間，循線前往台中市西屯區等地，逮捕主嫌楊女與共犯等15人，查扣贓款現金209萬元、教戰手冊、塔位權狀、骨灰罐權狀等贓證物，全案詢問後依詐欺等罪嫌，將楊女等15人移送苗栗地檢署偵辦。

警方清查，遭詐騙被害人至少13名以上，部分被害人受騙金額甚至高達4000萬元至5000萬元，其他被害人受騙金額平均達100萬元以上，不法所得達1億5000萬餘元。

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