CM11戰車砲塔加速力道足折斷槍管 檢測按SOP鮮肇生意外

陸軍裝甲564旅有官兵執行CM11戰車鑑定作業時，遭旋轉的砲管擊傷。該型戰車砲塔啟動加速時旋轉力道「足以折斷槍管」，但執行檢測時若按技令記載的標準作業程序，鮮有意外發生。

陸軍第八軍團指揮部今天表示，所轄裝甲564旅兩名官兵執行三軍聯訓基地戰車鑑定作業，「疑因戰車砲塔穩定系統異常」，人員遭砲管撞擊。

但據CM11戰車技令手冊記載顯示，CM11砲塔有自測功能，如果進行保養，須先執行自測。而CM11砲塔穩定系統在裝填手處有一個截斷開關，按標準程序（SOP），射手啟動砲塔穩定系統前，須要先確認砲塔旋轉空間內沒有人與障礙，同時裝填手要作好隨時準備按下截斷開關的預備動作。

此外，只要啟動動力砲塔和穩定系統，除了事前檢查外，操作人員須高喊「動力」或「穩定」口令，就是要警告周邊人員注意砲塔將啟動。

根據技術手冊記載，CM11砲塔是液壓系統，而穩定系統是靠陀螺儀運作，陀螺儀在剛啟動加速時，慣性會呈現不穩定狀態，SOP機制就是為確保安全。