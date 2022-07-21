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騎士遇臨檢棄毒橋下還逃跑 3警受傷撿回毒品將他法辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

吳姓男子騎車行經台北市保安大隊路檢點，假意配合，卻伺機丟棄毒品安非他命塑膠罐，並逃跑拒捕，導致3名員警受傷，警方壓制吳男後找回棄置的塑膠罐，吳坦承持毒，詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

台北市保安大隊表示，保大第三中隊長吳文城率謝姓小隊長、陳姓警員等5人，7月18日晚上9時許於台北市萬華區萬大路、富民路口（華中橋引道）路檢，41歲吳男騎乘機車經過，態度友善，主動拉起側背包、翻出褲子口袋供員警檢視，稱「沒有，沒有東西」，直到員警發現其褲後方口袋有異常突起，神情立刻轉變，雖同意拍搜，行跡卻不自然。

未料，吳男在員警拍搜之際，藏在後口袋的左手突將一只白色罐狀物丟下橋，試圖逃跑，員警見狀立刻追上前將其制伏，過程中陳姓警員左褲管磨破、右手肘擦挫傷，另名陳姓警員右手腕割傷及擦挫傷，黃姓警員左手及右腳踝擦挫傷，所幸無大礙，順利制伏吳男。

經員警下橋搜尋，發現吳男丟棄的是一只裝有安非他命的塑膠罐，吳男棄毒的全過程僅0.2秒，仍被密錄器拍下，吳男起初否認持毒，見鐵證如山，才坦承犯行，警詢後依法將吳男送至轄區萬華分局續行偵辦。

北市保大表示，該案員警機警英勇，無畏己傷，奮勇當先，足堪表率；同時呼籲民眾切勿涉毒，否則害人害己。

3名員警因制伏吳男而受傷。記者李隆揆／翻攝
3名員警因制伏吳男而受傷。記者李隆揆／翻攝
3名員警因制伏吳男而受傷。記者李隆揆／翻攝
3名員警因制伏吳男而受傷。記者李隆揆／翻攝
3名員警因制伏吳男而受傷。記者李隆揆／翻攝
3名員警因制伏吳男而受傷。記者李隆揆／翻攝
3名員警因制伏吳男而受傷。記者李隆揆／翻攝
3名員警因制伏吳男而受傷。記者李隆揆／翻攝
3名員警因制伏吳男而受傷。記者李隆揆／翻攝
3名員警因制伏吳男而受傷。記者李隆揆／翻攝
吳男棄毒過程全遭密錄器拍下。記者李隆揆／翻攝
吳男棄毒過程全遭密錄器拍下。記者李隆揆／翻攝
吳男棄毒過程全遭密錄器拍下。記者李隆揆／翻攝
吳男棄毒過程全遭密錄器拍下。記者李隆揆／翻攝

北市 毒品 反毒

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