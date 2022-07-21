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竹聯幫「二寶」久病厭世 五星級旅館開槍心臟亡

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

竹聯幫「二寶」羅姓大哥（67歲），昨天被人發現陳屍在台北市大安區一家五星級旅館房間內開槍自殺，他因久病厭世一時想不開，警方通知家屬後，親屬對他死因並無意見。

據了解，羅姓大哥過去曾擔任東堂堂主，屬於「么么」黃少岑的直屬人馬，最後一次牽扯進刑案，是在10多年前涉入毒品、組織案件，遭警方提報為組織對象，他近年來淡出江湖，新生代不知有此人，中生代也沒有和他有太多交集。

據指出，羅姓大哥前天入住旅館，隨身只帶簡單包包，昨天下午旅館人員通知他退房，卻始終無人應答，這才發現他已陳屍房間床上。警方到場後，發現羅是以手槍朝自己心臟開槍，死意相當堅定，同時在現場發現他手寫的小紙條，寫有因久病厭世決定離開等話語。

警方鑑識現場後，認為死因單純，無他殺嫌疑，羅姓大哥的兄長與小孩，對他死因沒有意見，警方將羅姓大哥的槍枝送交鑑定，確認是否涉及其他刑案，並將追查槍枝來源。

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房間 槍枝

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