台南偵查小隊長涉包庇妻吸毒 夫妻分別5萬、1萬5千交保
台南市警五分局去年偵辦販毒案，查獲善化警分局偵查隊黃姓小隊長之妻為藥腳被送辦，懷疑他對妻子涉吸毒一事知情不報涉包庇，檢警昨天搜索黃辦公處所及查扣電腦等物，檢方訊問後，認他涉犯包庇施用毒品罪嫌重大以5萬元交保，黃妻涉犯施用毒品罪嫌重大則以1萬5千元交保。
台南地檢署指出，檢察官郭書鳴昨天指揮廉政署南調組、台南市警察局第五、善化分局偵辦黃姓員警涉嫌包庇配偶，及其他施用毒品人口涉犯毒品案件，針對黃警住處、辦公室等11處處所搜索，並傳喚包括黃警及其配偶在內的被告及證人共8人到案。
檢方指出，去年第五分局另案偵辦毒品案件期間，發現有員警疑似包庇毒品犯罪情事，報請檢方指揮相關單位蒐證，並於昨日搜索、傳喚。
檢察官訊問後，認黃警涉犯違反毒品危害防制條例中包庇施用毒品罪嫌重大，惟無聲請羈押的必要，諭知具保5萬元，另黃警配偶則因涉犯毒品危害防制條例中施用毒品罪嫌重大，也無聲請羈押必要，諭知具保1萬5千元。檢方指出，全案將針對相關犯行持續深入追查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言