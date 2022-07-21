台南偵查小隊長涉包庇妻吸毒 夫妻分別5萬、1萬5千交保

台南市警五分局去年偵辦販毒案，查獲善化警分局偵查隊黃姓小隊長之妻為藥腳被送辦，懷疑他對妻子涉吸毒一事知情不報涉包庇，檢警昨天搜索黃辦公處所及查扣電腦等物，檢方訊問後，認他涉犯包庇施用毒品罪嫌重大以5萬元交保，黃妻涉犯施用毒品罪嫌重大則以1萬5千元交保。

台南地檢署指出，檢察官郭書鳴昨天指揮廉政署南調組、台南市警察局第五、善化分局偵辦黃姓員警涉嫌包庇配偶，及其他施用毒品人口涉犯毒品案件，針對黃警住處、辦公室等11處處所搜索，並傳喚包括黃警及其配偶在內的被告及證人共8人到案。

檢方指出，去年第五分局另案偵辦毒品案件期間，發現有員警疑似包庇毒品犯罪情事，報請檢方指揮相關單位蒐證，並於昨日搜索、傳喚。