三軍聯訓基地戰車鑑定作業 兩兵遭砲管撞擊1傷1命危

日前剛進駐到屏東三軍聯訓基地展開基地訓練的裝甲564旅，21日今上午發生意外，陸軍八軍團指出，裝甲564旅蔣姓士官及全姓士兵執行三軍聯訓基地戰車鑑定作業，疑因戰車砲塔穩定系統異常，人員遭砲管撞擊。經單位緊急送醫，目前蔣員腹部挫傷、生命徵象穩定；全兵尚未恢復意識、持續救治中。

八軍團指出，第八軍團在案發後，即責派高階幹部全程協處，並立即聯繫家屬；同時協調院方，給予最佳醫療照護，並由司令部偕同軍團成立專案小組，以釐清肇因。未來將賡續強化安全防險作為，以維訓練安全。

今天上午8點18分，受傷蔣兵送恆春旅遊醫院，恆春旅遊醫院指出，蔣姓男子意識清楚，右側腹部挫傷及擦傷約8公分縫合，目前轉往高雄802醫院

8點24分全兵後送恆春基督教醫院，後轉至枋寮醫院加護病房。