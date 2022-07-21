疑感情糾紛引殺機 宜蘭男揪眾當街砍殺人遭逮

宜蘭市發生一起疑似感情糾紛引發的砍殺案件，60歲賴姓男子案發當天夥同4人在慈航路一間卡拉OK店外埋伏59歲林姓男子，等到他與友人離開店上車後，再將人拖下車毆打、砍殺。警方獲報經調閱監視器以車追人，昨天逮到5嫌送辦，檢方依殺人未遂等罪嫌向宜蘭地方法院聲押賴嫌等5人。

據了解，賴男與被害林男疑為卡拉OK店小姐爭風吃醋，賴男便找來其49歲弟弟、37歲藍男、35歲許男、21歲游男，6月9日深夜駕駛同車到該間卡拉OK店外埋伏1個多小時。等到林男與2名友人10日凌晨離開店，上車行駛數十公尺後，5嫌便上前攔車，鎖定目標林男並將人拖下車，持球棒、刀械一陣毆打、砍殺。過程中，林男一度以手阻擋，不只手部遭砍傷，耳朵與腳也有傷勢。

路過民眾發現林男倒臥在地，趕緊報案，至於林男2名同行友人嚇到開車離去後，也隨即向警方報案。

林男憶及事發有多人在場，因現場監視器不多，警方以車追人，昨天早上近8點在賴姓兄弟檔礁溪家中，以及在礁溪地區逮獲其他3嫌。