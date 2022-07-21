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疑包庇妻涉毒品 台南善化偵查小隊長5萬交保調行政警察
台南檢警偵辦販毒案，查獲善化警分局偵查隊黃姓小隊長妻子竟是藥腳隨即送辦，並懷疑黃包庇昨搜索偵查隊，檢方漏夜偵訊諭令以5萬元交保，善化警分局今早公布將黃小隊長改調行政警察，並降調為非主管職務。
台南市警局第五分局去年7月報請檢察官指揮偵辦販毒案，意外發現黃妻為藥腳，懷疑黃知情不報，檢警持搜索票昨上午搜索善化偵查隊黃某辦公桌，查扣個人公務文件1疊、公務電腦主機、電源線各1台（條）及隨身碟3支等證物，續移送南檢偵辦，黃員5萬元交保，未發現其他同仁涉案。
善化警分局表示，風紀為警察的命脈，身為執法人員更應知法守法，針對員警疑涉包庇毒品案，絕不護短，已改調行政警察降調為非主管，並全力配合地檢署偵辦，釐清員警涉案程度，查扣全案相關不法事證。
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