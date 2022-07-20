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「台灣藝工隊」曾槍擊命案又查獲毒品 鐵皮屋強制拆除
新北市五股區成泰路「台灣藝工隊」鐵皮屋，2018年發生綽號「五股國仔」地方角頭游國興遭人連開6槍打死，今年3月又被查獲囤放大量毒品，蘆洲警分局報請新北市政府公安聯合稽查小組勘驗，認定是危害公安的違章建築，前天強制拆除完畢。
五股當地角頭游國興，當年在成泰路一段的鐵皮屋經營「台灣藝工隊」，運用他在演藝圈的人脈專辦婚喪喜慶舞台表演活動，2018年6月27日深夜疑因債務糾紛，被連開6槍打死。
據稱藝工隊之後便沒再接辦演藝表演，但鐵皮屋仍經常換人入駐經營，新北市刑警大隊今年3月29日查獲陳姓男子等4人，囤放大量毒品伺機販售牟取暴利，現場查扣安非他命20包、梅錠6包、毒品咖啡包624包、不明粉末3包、神仙水和電子磅秤、監視器等證物。
事後轄區蘆洲警分局提報新北市政府公共安全聯合稽查小組，會勘認定是有公安疑慮的違章建築，列為優先拆除對象，前天由拆除大隊強制執行，展現公權力決心。
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