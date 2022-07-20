影／行刑式槍擊震撼社會 李鴻淵作案前拜拜求心安

南投康建生技公司槍擊命案，嫌犯李鴻淵以行刑方式，朝被害人頭部開槍。李鴻淵還在作案前一天到草屯鎮紫雲宮上香求平安，隔天就冷血開槍殺人，造成4死1命危，為被害人家屬和社會留下難以磨滅的傷痕。

李鴻淵拜拜的紫雲宮，位在草屯鎮雙冬地區，離李鴻淵住處和康建生技公司不遠，主祀中壇元帥三太子，已有兩百多年歷史，是當地信仰中心。游姓廟祝說，之前沒看過李鴻淵到紫雲宮拜拜，但這次農曆六月初一（6月29日）、十五（7月13日）李鴻淵卻接連到紫雲宮拜拜。

7月13日上午李鴻淵身穿迷彩褲、拖鞋，帶著一籃水果到紫雲宮拜拜，他戴著口罩舉香向神明喃喃訴說，雖然沒人聽到他說了什麼，但李鴻淵祭祀過程相當專注，除了中壇元帥外，宮內奉祀的清水祖師、土地公，李鴻淵也都拿香祭祀，游姓廟祝說，李鴻淵拜拜過程「 照起工」，相當虔誠。

沒想到隔天14日下午，李鴻淵戴帽、蒙面，先在康建生技公司外資材室，將賴敏男的胞弟賴鋕卿，園藝課長劉慶杉2人反手銬住槍殺，下午5時再闖入康建生技公司內，再槍擊賴敏男、賴彥予、女會計主任張嘉綺，4人當場死亡僅賴敏男倖存。