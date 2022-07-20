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4死槍手李鴻淵羈押看守所 接觸確診者快篩陽性

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
犯下四死一傷槍擊案的李鴻淵羈押南投看守所，今天傳出快篩陽性反應。圖／本報資料照片
犯下四死一傷槍擊案的李鴻淵羈押南投看守所，今天傳出快篩陽性反應。圖／本報資料照片

南投康建生技公司槍擊命案，嫌犯李鴻淵15日落網後，羈押南投看守所，今天是命案死者頭7，卻傳出李鴻淵新冠肺炎快篩陽性，南投看守所表示確有此事，已安排李鴻淵和其他確診者在一起，避免感染其他收容人。

李鴻淵犯下康建生技四死一傷槍擊命案，唯一倖存者賴敏男當天頭部遭槍擊送醫急救，醫院快篩也是陽性。李鴻淵15日羈押南投看守所，所方曾為他快篩，並無陽性反應，這幾天生活作息正常。

不過，他和看守所內確診收容人接觸，所方依防疫指引再度快篩，結果呈陽性反應。南投看守所表示，李鴻淵身體狀況正常，但依據疫情指揮中心和矯正署防疫指引，已將他移房到隔離區，與其他確診者在一起，進行3+4自主管理，期間若有疑似感冒症狀會再快篩。

李鴻淵 快篩陽性 南投

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