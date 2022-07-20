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康建生技4死頭七！凶嫌李鴻淵確診 獄中健康狀況曝光
南投康建生技14日發生4死槍擊案，今天是死者頭七日，唯一倖存的負責人賴敏男傳出傷勢好轉，昏迷指數進步到8；更傳出，在南投看守所羈押中的凶嫌李鴻淵確診。南投看守所證實表示，李嫌無症狀，與其他確診收容人隔離中。
康建生技前員工李鴻淵疑因對前東家長期積怨，14日闖入公司槍殺負責人賴敏男、課長劉慶杉、會計張嘉綺及賴的女兒賴彥妤、胞弟賴鋕卿，造成賴敏男頭部卡彈重傷，另4人一槍斃命；而事發至今已7天，今天正是4名死者的頭七日。
今傳出，因頭部卡重傷且術後昏迷的賴敏男傷勢好轉，據了解，在醫療團隊逐漸降低鎮定劑劑量，賴緩慢清醒中，其昏迷指數從5提升到8，會不自主的張開眼睛，眼球還可自主轉動，從日前對疼痛有反應，進步到手有反射動作。
今下午更傳出，犯下4死1重傷槍擊案正在南投看守所羈押中的凶手李鴻淵，疑因與所內的確診者收容人接觸，近期進行快篩後呈現兩條線，判定為陽性，確診罹患新冠肺炎。
對此，南投看守所證實李鴻淵確診，所方表示，李姓收容人目前無明顯新冠肺炎症狀，身體狀況正常；但因確診目前已經將他更換房間，與其他確診收容人隔離中，相關隔離措施依照矯正署及疫情指揮中心指引辦理，其餘細節則不便說明。
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