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宜蘭持槍擄人在逃共犯躲桃園 警跨區逮人查獲槍毒
宜蘭縣警方在冬山鄉山區逮獲6名黑幫分子持槍擄人，昨天下午2點多在桃園拘提在逃共犯47歲鄭姓男子，並在其BMW車內起獲槍彈、滅音管、大麻與安非他命等，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌送辦。
據了解，嫌犯疑為竹聯幫明仁會成員；30歲廖姓被害男子疑因債務糾紛，7月17日下午在三星鄉遭人持槍強押擄走，不只行動遭限制，還被毆打施虐，一行人開車將他帶往冬山鄉山區。
蘇澳警分局與刑警大隊當時在冬山鄉山區執行肅毒勤務，遇上可疑車輛迎面而來，趕緊攔下盤查。結果，對方想倒車拒檢，警方以優勢警力強勢攻堅，救出2名被害人，並在車上查獲改造長、短槍各1枝、空氣槍2枝、子彈47顆等。
張姓主嫌等3人遭收押禁見，警方繼續溯源擴大偵辦，發現還有1名在逃共犯，昨天持拘票前往桃園地區拘提鄭男到案。然而，鄭男非法持有槍毒，見警到場一度頑強拒捕，最終在警方強勢攻堅下就逮。
警方在鄭男車內起獲1把長槍、88顆子彈、1支滅音管、二級毒品5包大麻、3包安非他命，以及毒品吸食器具等，並依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。
蘇澳警方嚴厲譴責各項暴力行為，並表示將貫徹執行三打策略「立即處理 即時壓制」、「聚焦打擊 向上溯源」、「向下刨根 斷絕金源」，以防制黑道幫派、不法組織危害社會。
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