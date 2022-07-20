快訊

台北羽賽／戴資穎回來了！首輪只花22分鐘輕鬆奪勝

爭議連環爆！林智堅餐會辦在鄭文燦官邸 市府回應了

「最強護照」排行出爐！這國擁193地免簽蟬聯第一名 台灣排第34

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭持槍擄人在逃共犯躲桃園 警跨區逮人查獲槍毒

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
鄭男涉犯違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌遭送辦。記者林佳彣／翻攝
鄭男涉犯違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌遭送辦。記者林佳彣／翻攝

宜蘭縣警方在冬山鄉山區逮獲6名黑幫分子持槍擄人，昨天下午2點多在桃園拘提在逃共犯47歲鄭姓男子，並在其BMW車內起獲槍彈、滅音管、大麻與安非他命等，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

據了解，嫌犯疑為竹聯幫明仁會成員；30歲廖姓被害男子疑因債務糾紛，7月17日下午在三星鄉遭人持槍強押擄走，不只行動遭限制，還被毆打施虐，一行人開車將他帶往冬山鄉山區。

蘇澳警分局與刑警大隊當時在冬山鄉山區執行肅毒勤務，遇上可疑車輛迎面而來，趕緊攔下盤查。結果，對方想倒車拒檢，警方以優勢警力強勢攻堅，救出2名被害人，並在車上查獲改造長、短槍各1枝、空氣槍2枝、子彈47顆等。

張姓主嫌等3人遭收押禁見，警方繼續溯源擴大偵辦，發現還有1名在逃共犯，昨天持拘票前往桃園地區拘提鄭男到案。然而，鄭男非法持有槍毒，見警到場一度頑強拒捕，最終在警方強勢攻堅下就逮。

警方在鄭男車內起獲1把長槍、88顆子彈、1支滅音管、二級毒品5包大麻、3包安非他命，以及毒品吸食器具等，並依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

蘇澳警方嚴厲譴責各項暴力行為，並表示將貫徹執行三打策略「立即處理 即時壓制」、「聚焦打擊 向上溯源」、「向下刨根 斷絕金源」，以防制黑道幫派、不法組織危害社會。

警方在鄭男車上查獲槍彈、毒品等。記者林佳彣／翻攝
警方在鄭男車上查獲槍彈、毒品等。記者林佳彣／翻攝
警方在鄭男車上查獲槍彈、毒品等。記者林佳彣／翻攝
警方在鄭男車上查獲槍彈、毒品等。記者林佳彣／翻攝
宜蘭發生疑債務糾紛的擄人案，警方昨天下午跨區桃園拘提在逃共犯47歲鄭姓男子。記者林佳彣／翻攝
宜蘭發生疑債務糾紛的擄人案，警方昨天下午跨區桃園拘提在逃共犯47歲鄭姓男子。記者林佳彣／翻攝
警方在鄭男車內起獲槍彈、滅音管、大麻與安非他命等。記者林佳彣／翻攝
警方在鄭男車內起獲槍彈、滅音管、大麻與安非他命等。記者林佳彣／翻攝

毒品 桃園 大麻

相關新聞

宜蘭持槍擄人在逃共犯躲桃園 警跨區逮人查獲槍毒

宜蘭縣警方在冬山鄉山區逮獲6名黑幫分子持槍擄人，昨天下午2點多在桃園拘提在逃共犯47歲鄭姓男子，並在其BMW車內起獲槍彈...

康建4死槍擊案凶嫌李鴻淵 行凶前一天到廟參拜

康建生技4死1傷槍擊案，凶嫌前員工李鴻淵已收押；媒體今天發現，李鴻淵於犯案前一天、13日一早便騎機車帶著水果到附近寺廟參...

通緝犯外出酒駕遭攔 心虛跳針反問警「怎麼了嗎？」

高雄市鳥松區41歲吳姓男子日前酒駕開車外出，遭巡邏警攔查，一度心虛反覆跳針詢問警方「怎麼了嗎？」當下吳男先是被查出通緝身...

康建生技槍擊案4死頭七！賴敏男傷勢好轉 傳獨子明返台

南投康建生技14日發生4死槍擊案，今天是死者頭七，但也傳出好消息，唯一倖存的負責人賴敏男會不自主的張開眼睛，眼球能自主轉...

男攜武士刀疑尋仇被逮脫逃 警追捕開槍擊中他腹部送醫

花蓮玉里派出所員警接獲線報，今晨查獲35歲陳姓男子持有開鋒武士刀，涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例，帶回派出所偵詢，不料陳嫌...

製毒工廠隱身住宅區 警查獲28公斤毒品市值5千萬

屏東縣刑警大隊月前接獲線報，破獲吳姓嫌犯為首的製毒工廠，主嫌吳男將製毒工廠藏身在高雄鳳山區住宅區，找來陳姓、黃姓男子幫忙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。