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康建4死槍擊案凶嫌李鴻淵 行凶前一天到廟參拜

中央社／ 南投縣20日電

康建生技4死1傷槍擊案，凶嫌前員工李鴻淵已收押。(本報資料照片)
康建生技4死1傷槍擊案，凶嫌前員工李鴻淵已收押。(本報資料照片)

康建生技4死1傷槍擊案，凶嫌前員工李鴻淵已收押；媒體今天發現，李鴻淵於犯案前一天、13日一早便騎機車帶著水果到附近寺廟參拜，雙手持香喃喃向神明祈求貌似虔誠。

康建生技公司14日發生槍擊案，犯嫌李鴻淵行刑式轟頭，造成公司負責人賴敏男重傷，賴的70歲弟弟及40歲女兒、60歲劉姓男課長、45歲張姓女員工死亡，李鴻淵犯案後連夜逃亡，警方15日在台中市一家養生館緝獲李鴻淵，並起出3把改造手槍、179發子彈、滅音器。

李鴻淵住家距離康建生技公司僅數百公尺，附近有一間寺廟，是居民信仰中心，媒體今天發現，李鴻淵案發前一天一大早身穿迷彩短袖上衣、短褲、未戴安全帽騎機車到寺廟，接著手提水果籃進入，雖然戴著口罩，仍可見喃喃細語向神明祈求，並雙手持香虔誠參拜。

廟方人員今天向媒體透露，李鴻淵不常來拜拜，但大家都住同村莊，若遇到會互相打招呼，13日一早他看到一名信徒身影很像李鴻淵，燒完紙錢後，便提著水果籃離去，未與他人聊天，得知李鴻淵犯下殺人重案，他也很驚訝，事後也有警方來調閱寺廟監視器影像。

賴敏男妻子過世多年，大兒子留學之後定居加拿大，大女兒則是長住療養院，賴敏男有意將公司交給小女兒掌管，不料可能的接班人竟遇害；賴敏男目前在台中榮民總醫院救治，對於最新病況，院方今天表示，賴敏男病情已有進展，會自動眨眼，其餘病情尚無法回應。

被害者遺體由檢方相驗後，家屬已領回，由於賴敏男重傷、女兒死亡，目前由家族協助處理，賴敏男兒子事發不久即得知訊息，預計近日返抵台灣，配合政策進行入境3天居家檢疫、期滿後接續4天自主防疫，據了解將在北部縣市親友住處進行居家檢疫。

李鴻淵 賴敏男

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