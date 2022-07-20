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通緝犯外出酒駕遭攔 心虛跳針反問警「怎麼了嗎？」

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄市鳥松區41歲吳姓男子日前酒駕開車外出，遭巡邏警攔查，一度心虛反覆跳針詢問警方「怎麼了嗎？」當下吳男先是被查出通緝身分，後又發現酒駕超標，警詢後，將他依法逮捕歸案，另依公共危險罪移送。

仁武警分局大華派出所員警7月18日下午5時59分巡邏時，行經鳥松區神農路近瓦厝街時，以外發現一名轎車駕駛相當眼熟，神似地檢署通緝犯，便將人攔下盤查。

吳男被攔下後，不斷跳針反問警方「怎麼了嗎？」，經警方告知，才知涉嫌毒品、竊盜罪遭地檢署發布通緝，但他這一年來卻渾然不知。

另員警還聞到吳男渾身酒氣，並要求施作酒測，過程中，他先是不斷哀求警方別為難他，眼看哀兵政策無效，便向警方推三阻四，還要求等半小時後才施測。

雙方在現場僵持半個多小時後，吳男乖乖配合酒測，經查發現呼氣酒測值達每公升0.39毫克；警詢後，將他依法逮捕歸案，另依公共危險罪移送地檢署。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市鳥松區41歲吳姓男子涉嫌毒品、竊盜罪遭地檢署發布通緝，日前酒駕遭警攔查，依法逮捕歸案。記者陳弘逸／翻攝
高雄市鳥松區41歲吳姓男子涉嫌毒品、竊盜罪遭地檢署發布通緝，日前酒駕遭警攔查，依法逮捕歸案。記者陳弘逸／翻攝
高雄市鳥松區41歲吳姓男子涉嫌毒品、竊盜罪遭地檢署發布通緝，日前酒駕遭警攔查，依法逮捕歸案。記者陳弘逸／翻攝
高雄市鳥松區41歲吳姓男子涉嫌毒品、竊盜罪遭地檢署發布通緝，日前酒駕遭警攔查，依法逮捕歸案。記者陳弘逸／翻攝
高雄市鳥松區41歲吳姓男子涉嫌毒品、竊盜罪遭地檢署發布通緝，日前酒駕遭警攔查，依法逮捕歸案。記者陳弘逸／翻攝
高雄市鳥松區41歲吳姓男子涉嫌毒品、竊盜罪遭地檢署發布通緝，日前酒駕遭警攔查，依法逮捕歸案。記者陳弘逸／翻攝

通緝 酒駕 酒測

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