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男攜武士刀疑尋仇被逮脫逃 警追捕開槍擊中他腹部送醫

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮玉里警方接獲線報，今天凌晨查獲35歲陳姓男子持有開鋒武士刀，涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例，帶回玉里派出所偵詢，不料陳嫌卻假借外出抽菸，趁隙逃逸，警方追捕，開槍擊中陳嫌腹部，目前已送花蓮慈濟醫院救治，無生命危險。初步調查，員警開槍時機符合規定，未上銬致犯嫌脫逃的疏失部分會再釐清。

警方表示，玉里派出所員警今天清晨接獲線報，指陳男疑似與人有仇，帶武士刀尋釁，在鎮上攔查，將陳男及同車一名才高中畢業的友人一同帶回玉里派出所偵詢，並查扣一把已開鋒的武士刀。

玉里派出所就位在玉里警分局內，據了解，清晨約2時45分，因陳嫌親友到警局探望，陳嫌要求警方讓他與親友在門口抽菸，2名員警陪同出去，但「一時心軟沒上手銬」，陳男因此趁隙拔腿逃跑。

員警追了2條街，發現陳男要攀爬玉里國中圍牆躲入校園，蕭姓員警先對空鳴槍，接著朝陳男腿部射擊，卻從後方貫穿蕭男左腹部，陳男倒地，警方將他先送榮民總醫院玉里分院，再轉送花蓮慈濟醫院，沒有生命危險。

警方初步調查，蕭姓員警用槍時機符合警械使用條例規定，至於陳嫌為何未上銬，從派出所脫逃，員警疏失部分還要調查釐清。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

花蓮玉里派出所員警今晨逮捕攜武士刀的陳姓嫌犯，陳趁機逃跑，遭警開槍擊中腹部。圖／報系資料照片
花蓮玉里派出所員警今晨逮捕攜武士刀的陳姓嫌犯，陳趁機逃跑，遭警開槍擊中腹部。圖／報系資料照片

花蓮

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