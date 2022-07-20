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製毒工廠隱身住宅區 警查獲28公斤毒品市值5千萬
屏東縣刑警大隊月前接獲線報，破獲吳姓嫌犯為首的製毒工廠，主嫌吳男將製毒工廠藏身在高雄鳳山區住宅區，找來陳姓、黃姓男子幫忙，警方上周直搗住宅區透天厝，吳男還一度想衝撞警方逃走，被警方攔截，現場查獲安非他命成品9.5公斤、半成品18.5公斤，市值約5千萬元。
據了解，主嫌54歲吳姓男子，因涉毒品案判處10年有期徒刑，服刑7年，出獄兩年，假釋中，未料又涉嫌製毒，吳找來65歲陳姓男子、43歲黃男幫忙，吳請陳幫忙租屋，鎖定在市區住宅區，一月租三萬元，剛租一個多月，就被警方攻堅查獲，附近都是上班族，朝九晚五，較不會引起注意。
警方接獲線報後，組專案小組報請高雄地檢署指揮偵辦，跟監埋伏近三個月，上周逮獲吳姓男子，並在透天厝三樓發現安非他命成品、半成品、製毒工具一批與化學原料等物品，同天拘提陳姓男子到案，本周一拘提黃姓男子，三人分別依違反毒品危害防制條例移送檢方偵辦，吳男、陳男收押，黃姓男子10萬元交保。
警方研判，因為疫情及嚴查邊境走私，國內毒品價格高，覬覦製造毒品的豐厚利潤，利用麻黃素（俗稱大料）提煉為第二級毒品甲基安非他命，再轉賣他人牟取不法利益。據了解，安非他命一公斤市場價格150萬到200萬間，警方此批查獲安非他命成品、半成品，市價約5千萬元，若流入市面到毒品人口手裡，每人以施用1公克安非他命的量計算，大約可提供約2.8萬人次施用。
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