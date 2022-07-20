聽新聞
test
0:00 / 0:00
街友隨機毆打女教師、捷運站吐口水 法院裁定羈押
42歲江姓男子日前在台北市圖書館清江分館外，隨機攻擊吳姓女教師，同日又在竹圍捷運站朝邱男吐口水，北投、淡水警方查出他是街友居無定所，昨天在北市中正區運動中心緝捕到案，依傷害等罪嫌送辦，士林地檢署今複訊後聲押，稍早士林地方法院裁定羈押獲准。
吳姓女教師7月12日至北市圖書館清江分館還書，一名刺青男子用台語說「看蝦咪」，她不以為意，以為男子在和身旁朋友講話沒搭理。刺青男卻跨越馬路，在北投區三合街一段YOUBIKE租借處毆打她頭部、耳朵、左臂，吳女用後背包降低傷害，且大聲呼救，爬起身持手機蒐證拍下刺青男模樣，報案驗傷提告傷害罪。
當天刺青男又在竹圍捷運站廁所，疑因與邱姓男子對到眼，竟追著出站，拉下口罩朝邱男吐口水，隨後走天橋逃逸；邱男至派出所報案提告公然侮辱。邱男事後看到社群上女教師拍攝照片，指認就是對他吐口水同一人。
警方查出江男是一名街友，居無定所，平常出沒雙北各大圖書館、公園、運動中心，經連日查訪，昨日在北市中正區運動中心，發現江正準備免費洗澡，當場逮捕到案，依傷害、公然侮辱罪嫌送辦。士林地檢署昨天夜間停止訊問，今早檢方複訊後認為其居無定所，恐有再犯逃亡之虞，向法院聲請羈押，稍早法官裁定羈押獲准。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言