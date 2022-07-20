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街友隨機毆打女教師、捷運站吐口水 法院裁定羈押

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

42歲江姓男子日前在台北市圖書館清江分館外，隨機攻擊吳姓女教師，同日又在竹圍捷運站朝邱男吐口水，北投、淡水警方查出他是街友居無定所，昨天在北市中正區運動中心緝捕到案，依傷害等罪嫌送辦，士林地檢署今複訊後聲押，稍早士林地方法院裁定羈押獲准。

吳姓女教師7月12日至北市圖書館清江分館還書，一名刺青男子用台語說「看蝦咪」，她不以為意，以為男子在和身旁朋友講話沒搭理。刺青男卻跨越馬路，在北投區三合街一段YOUBIKE租借處毆打她頭部、耳朵、左臂，吳女用後背包降低傷害，且大聲呼救，爬起身持手機蒐證拍下刺青男模樣，報案驗傷提告傷害罪。

當天刺青男又在竹圍捷運站廁所，疑因與邱姓男子對到眼，竟追著出站，拉下口罩朝邱男吐口水，隨後走天橋逃逸；邱男至派出所報案提告公然侮辱。邱男事後看到社群上女教師拍攝照片，指認就是對他吐口水同一人。

警方查出江男是一名街友，居無定所，平常出沒雙北各大圖書館、公園、運動中心，經連日查訪，昨日在北市中正區運動中心，發現江正準備免費洗澡，當場逮捕到案，依傷害、公然侮辱罪嫌送辦。士林地檢署昨天夜間停止訊問，今早檢方複訊後認為其居無定所，恐有再犯逃亡之虞，向法院聲請羈押，稍早法官裁定羈押獲准。

女教師被打後爬起拍下犯嫌江男身影，今中午士林地院裁定聲押獲准。記者蕭雅娟／翻攝
女教師被打後爬起拍下犯嫌江男身影，今中午士林地院裁定聲押獲准。記者蕭雅娟／翻攝
網友po文稱女子在圖書館附近遭男子攻擊受傷。圖／翻攝臉書台北之北投幫
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街友

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