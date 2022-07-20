宜蘭男宣洩情緒竟隨機割頸 涉殺人未遂檢籲從重量刑

宜蘭縣6月18日晚間發生連續2起持刀割頸案，劉男因與家人吵架，騎車外出解悶，隨機攻擊宣洩情緒，造成1人左頸15公分撕裂傷，另1位右頸25公分撕裂傷，經送醫無生命危險。檢方認為，劉男涉犯殺人未遂罪嫌2次，請法院審酌其犯後未具悔意、犯罪所生危害重大，籲從重量刑。

檢方指出，劉男當天與家人吵架，騎機車外出解悶，隨機挑選作案對象宣洩情緒。他晚上9點41分在冬山鄉191縣道與成興路口，尾隨蔡姓騎士，並以美工刀劃割其後頸部，造成對方左側頸線15公分撕裂傷，隨即騎車逃逸。

接著，劉男晚上9點49分看到余姓男子在蘇澳鎮隆恩路住處門口講電話，持美工刀劃割其右頸部，造成右前上頸部約25公分長的深撕裂傷，犯後隨即逃逸。

檢方表示，2名被害人經送醫急救，雖均無生命危險，然而已造成宜蘭地區居民的惶恐。

宜蘭地檢署據報後，由檢察官洪景明指揮蘇澳警分局偵辦，隔天19日下午前往劉男住處搜索、拘提到案，訊後聲請押禁見獲准。