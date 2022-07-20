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遭行刑式槍擊！賴敏男熬過最關鍵一周 眼球可自主轉動

七都高薪公司名單全出爐 「科技新貴」沒在叫假的

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度過最關鍵一周！賴敏男眼球可自主轉動、手有反射動作

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

南投草屯康建生技7月14日晚發生四死行刑式槍擊血案。唯一倖存的康建負責人賴敏男頭部中彈送台中榮總手術搶救，今天傳出好消息，在療團隊已經逐漸降低鎮定劑劑量下，昏迷指數進步到8，不自主的張開眼睛，眼球還可自主轉動，手會有反射動作，度過術後最關鍵的第一周。

李鴻淵在7月14日傍晚闖進南投草屯康建生技公司農資室、辦公室，行刑式槍殺5人，造成4死，僅賴敏男頭部中彈倖存，送醫搶救，凶嫌李鴻淵在隔天下午2時，在台中落網。

警方研判，凶嫌逃逸期間曾停留斷點包含亞大醫院、中山附醫等兩家大型醫院，警方一度擔心凶嫌恐伏擊賴敏男，包括刑事局、南投、台中及醫院駐警等警力維安，院方更是高度警戒，對救治、病況多所保留，並加強各樓層進出管控。即便凶嫌落網後，警方、院方仍絲毫不敢鬆懈。

主刀的台中榮總神外醫師黃愉芬在7月16日受訪時說，子彈從賴敏男左耳後進，震碎頭骨，還造成一大片腦出血，子彈卡在眼眶骨與顳肌的中間，沒有進入眼眶，也沒有完全進入腦部，花4小時手術把子彈、碎骨取出。

黃愉芬說明，賴敏男術後未脫離險境，術後低熱，腦壓穩定，目前昏迷指數5T，疼痛測試，左手、右手都對痛有反應，槍傷會影響賴敏男的語言、右側肢體活動，失憶部份多少會有，等同於嚴重腦震盪、合併腦出血，加上年長，後續還要觀察腦傷情況、感染、水腦等，仍有生命危險。

據了解，在醫療團隊逐漸降低鎮定劑劑量，賴敏男逐漸清醒，昏迷指數提升到8，不自主的張開眼睛，眼球還可自主轉動，從日前對疼痛有反應，進步到手有反射動作；至於語言與記憶功能狀況？賴敏男尚未拔除呼吸管，要待他清醒再進一步觀察。

康建負責人賴敏男。圖／讀者提供
康建負責人賴敏男。圖／讀者提供
主刀醫師醫師黃愉芬（中）日前示範說明，賴敏男左耳後方中彈，子彈卡在眼眶骨與顳肌的中間，沒進顱內。本報資料照，記者趙容萱／攝影
主刀醫師醫師黃愉芬（中）日前示範說明，賴敏男左耳後方中彈，子彈卡在眼眶骨與顳肌的中間，沒進顱內。本報資料照，記者趙容萱／攝影

賴敏男

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