女毒蟲拒捕抓繩索跳窗…墜7樓亡 警嘆：這麼瘦怎抓穩

新北市新店警方鎖定陳姓男子涉嫌販毒，今天下午1點多，持搜索票攻入永和一棟民宅7樓逮人，孰料陳男趁警方破門時，帶潘姓女友從窗戶拉繩索向下逃逸，但潘女因瘦弱無力，沒抓穩當場摔死。

稍早監視器畫面曝光，只見潘女（42歲）從7樓高處墜下，在空中翻滾數圈，跌落2樓遮雨棚後，再掉到1樓地面，當場沒了呼吸心跳。

另一段監視器畫面也流出，陳男（42歲）沿繩索向下攀爬，順利到達2樓遮雨棚後，奮力往下跳逃逸；他不顧女友死在地面，躲進附近民宅，仍被警方逮到。

據透露，攻堅時犯嫌在屋內死不開門，警方持破門器材，費了超過1分鐘才進入。起初屋內只有2名男子，不見主嫌陳男，還以為他人不在，直到有員警不經意朝窗外一看，發現「有人掉在1樓地面」，才驚覺「2人跳窗逃逸」。

死者潘女身形瘦弱，事後知悉陳、潘情侶2人是攀繩向下逃跑，第一時間看到潘大體的員警表示「她這麼瘦，手根本無力，怎麼可能抓的住」，也感嘆「要抓的是她男友，不是她，其實不用逃」。

警方在屋內查獲現金54萬元、玻璃球1顆、電子磅秤2台、點鈔機1台、安非他命吸食器4組、安非他命35包（總重58.46公克）、大麻1包（0.7公克）、三級毒品粉末1包（0.58公克）；警詢後將主嫌陳男與屋內2名友人依毒品罪嫌送辦。