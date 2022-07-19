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酒後逛基隆夜市誤認被瞪 他持剪刀猛刺攤商濺血
張姓男子與妻子、友人到基隆市愛四路夜市用餐時，隔壁攤商陳姓男子與張的友人打招呼，已喝酒的張男認為陳男瞪他，兩人發生口角，陳拿起攤位上的剪刀刺傷陳男頭部、腹部。檢方依殺人未遂案偵辦，聲請羈押張男，基隆地院裁准。
檢警調查，30多歲張姓男子17日晚間10點多，和多名友人在愛四路廟口用餐時，隔壁賣潤餅的40多歲陳男，因認識張的其中1名友人，上前打招呼。
過程中張男酒後以為陳男瞪他，覺得受到輕視，心有不甘。陳男回到攤位後，張男拿起攤位上的剪刀，走向陳並用台語問「青（瞪）三小」，接著朝陳男頭部、腹部猛刺。
張男行凶後逃離現場，陳男血流如注，經送醫急救後脫險。張男不久後又回到愛四路現場，打算再找陳男理論。在場員警看到張男褲子上有血跡，盤查發現他就是嫌犯，帶回偵訊後，依殺人未遂嫌送辦。
檢察官複訊後，以張男涉犯殺人未遂重罪，且有多項傷害前科，昨晚向基隆地方法院聲請預防性羈押，法院審理後裁定收押。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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