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桃園3男上摩鐵「喝咖啡」警敲門秒倒掉 掌中千元鈔露餡

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市3名男工人昨在桃園區一家汽車旅館聚會歡唱，遇到警方上門臨檢，被警方問到桌上為何有咖啡粉渣，神色突然大變，其中一人更緊握拳頭不放，被員警察覺有異，赫見他用千元大鈔包住毒咖啡包握在手裡，吸毒情事才曝光，警方依毒品罪嫌將3人移送法辦。

桃園警分局結合暑期青春專案，昨天晚上執行擴大臨檢勤務，針對轄內旅賓館、酒店、KTV及網咖等青少年常聚集或易生事端場所臨檢掃。

分局長黃富村昨親自帶隊，率員警臨檢桃園區民光東路一家汽車旅館，請工作人員通知各房住客配合檢查，發現其中一房張姓（28歲）、蔡姓（28歲）及楊姓（24歲）3名男子房內桌上，馬克杯有咖啡粉末殘渣，直覺有異，進一步詢問。

3人向員警表示，彼此是工地同事，剛領薪水一起來唱歌聊天紓壓，原本要泡咖啡喝，但因為聽到警察要臨檢，就把咖啡倒掉了。

員警直覺怪異，又發現蔡男神情緊張、緊握拳頭不放，便請他攤開手掌，赫見他手中千元大鈔內藏著毒品咖啡包，立刻控制現場要求配合搜查，現場共查獲毒品咖啡包2包（6.57公克），全案依違反毒品危害防制罪嫌將3男移送桃園地檢署偵辦。

3名男工人昨天在桃園區旅館喝毒咖啡，遇到警方臨檢，雖然把咖啡倒掉了，但手中毒咖啡包仍被查獲。記者楊湛華／翻攝
3名男工人昨天在桃園區旅館喝毒咖啡，遇到警方臨檢，雖然把咖啡倒掉了，但手中毒咖啡包仍被查獲。記者楊湛華／翻攝
3名男工人昨天在桃園區旅館喝毒咖啡，遇到警方臨檢，雖然把咖啡倒掉了，但手中毒咖啡包仍被查獲。記者楊湛華／翻攝
3名男工人昨天在桃園區旅館喝毒咖啡，遇到警方臨檢，雖然把咖啡倒掉了，但手中毒咖啡包仍被查獲。記者楊湛華／翻攝
桃園分局長黃富村（右）昨帶隊執行擴大臨檢勤務，在汽車旅館查獲毒咖啡包。記者楊湛華／翻攝
桃園分局長黃富村（右）昨帶隊執行擴大臨檢勤務，在汽車旅館查獲毒咖啡包。記者楊湛華／翻攝

咖啡 桃園 臨檢

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