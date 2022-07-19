第三方支付、人頭公司層層轉帳 替假投資詐騙洗錢

莊姓男子涉嫌在高雄市成立3家第三方支付公司、2家人頭公司，替詐騙集團、博弈網站洗錢，至少經手1百多名被害人共5百萬元贓款。刑事局搜索公司，拘提莊等6人，依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例罪嫌移送，檢方以2至10萬元交保。

警方調查，50歲莊姓男子曾被查獲詐欺案，2018年起陸續在高雄成立3家第三方支付公司，並以菸酒買賣名義設2家人頭公司，分別登記在透天厝或大樓1樓店面，協助詐團、博弈網站洗錢。

詐團以投資虛擬貨幣、黃金、石油、股票等，向1百多人共騙走5百萬元。被害人赴超商代碼繳費，存進合法第三方支付公司，再轉至莊的3家第三方支付公司，最後流入2家人頭公司，莊與何姓妻子、同夥領出贓款。

刑事局偵四大隊第三隊追查詐騙案，過濾金流發現經由這5家公司，莊是實際負責人，何女與4名男子也掛名公司負責人兼車手，本月11日搜索5家公司，拘提莊等6人。