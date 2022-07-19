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新北警抓毒主嫌拒捕帶頭逃逸 42歲女友失足墜7樓亡

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市新店警方今天下午跨轄辦案，持票攻入永和區一棟民宅7樓，要抓4名販毒人口，有2人拒捕逃逸，不慎失足墜樓，其中1名女子從7樓高處墜落，當場失去生命跡象，送醫搶救仍亡。

據透露，新店警方執行安居專案，經蒐證數月，今天下午1點多持拘票、搜索票，備妥大批破門工具，驅車前往永和區民有街一棟鐵皮加蓋7樓出租套房，攻堅逮人。

警方表示，該處窩藏4名毒蟲，共3男1女，正要破門，主嫌陳姓男子（42歲）聽聞聲響，帶著女友潘姓女子（42歲）從後門窗戶逃逸，2人都攀繩索欲垂降，潘女卻直接從7樓高處墜落1樓地面，陳男則跌落2樓遮雨棚。

救護人員接獲墜樓案趕抵，緊急將2人送醫，經查潘女當場沒有生命跡象，搶救半小時不治；陳男則雙腿骨折，沒有生命危險。

警方攻堅後，將屋內剩餘2人，吳姓男子（38歲）跟賴姓男子（31歲）控制，他們供稱是主嫌的朋友。警方在場查獲數包毒品跟大麻，詳細案情尚待釐清。

潘姓女子涉嫌販毒，警方攻堅當下為了不被逮捕，從7樓窗戶逃逸，期間不慎失足墜樓亡。記者翁至成／攝影
潘姓女子涉嫌販毒，警方攻堅當下為了不被逮捕，從7樓窗戶逃逸，期間不慎失足墜樓亡。記者翁至成／攝影
潘姓女子涉嫌販毒，警方攻堅當下為了不被逮捕，從7樓窗戶逃逸，期間不慎失足墜樓亡。記者翁至成／攝影
潘姓女子涉嫌販毒，警方攻堅當下為了不被逮捕，從7樓窗戶逃逸，期間不慎失足墜樓亡。記者翁至成／攝影
警方查獲毒品吸食器。記者翁至成／翻攝
警方查獲毒品吸食器。記者翁至成／翻攝
警方在屋內查獲數包毒品安非他命跟大麻。記者翁至成／攝影
警方在屋內查獲數包毒品安非他命跟大麻。記者翁至成／攝影
主嫌跟女友2人，從該處窗戶逃逸。記者翁至成／翻攝
主嫌跟女友2人，從該處窗戶逃逸。記者翁至成／翻攝
潘姓女子涉嫌販毒，警方攻堅當下為了不被逮捕，從7樓窗戶逃逸，期間不慎失足墜樓亡。記者翁至成／攝影
潘姓女子涉嫌販毒，警方攻堅當下為了不被逮捕，從7樓窗戶逃逸，期間不慎失足墜樓亡。記者翁至成／攝影
潘姓女子涉嫌販毒，警方攻堅當下為了不被逮捕，從7樓窗戶逃逸，期間不慎失足墜樓亡。記者翁至成／攝影
潘姓女子涉嫌販毒，警方攻堅當下為了不被逮捕，從7樓窗戶逃逸，期間不慎失足墜樓亡。記者翁至成／攝影
一包毒品還掉落遮雨棚。記者翁至成／翻攝
一包毒品還掉落遮雨棚。記者翁至成／翻攝
新店警方今天下午攻入永和區一棟民宅7樓，抓4名販毒人口。記者翁至成／攝影
新店警方今天下午攻入永和區一棟民宅7樓，抓4名販毒人口。記者翁至成／攝影

潘姓女子涉嫌販毒，警方攻堅當下為了不被逮捕，從7樓窗戶逃逸，期間不慎失足墜樓亡。記者翁至成／攝影
潘姓女子涉嫌販毒，警方攻堅當下為了不被逮捕，從7樓窗戶逃逸，期間不慎失足墜樓亡。記者翁至成／攝影

新店警方今天下午攻入永和區一棟民宅7樓，抓4名販毒人口。記者翁至成／攝影
新店警方今天下午攻入永和區一棟民宅7樓，抓4名販毒人口。記者翁至成／攝影

2樓遮雨棚不堪墜樓撞擊，明顯破損。記者翁至成／攝影
2樓遮雨棚不堪墜樓撞擊，明顯破損。記者翁至成／攝影

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