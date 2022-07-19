男參加毒趴猝死被棄屍彰化北斗環保公園 警逮兩涉案男

彰化縣北斗鎮舊濁水溪畔的環保公園本（7）月5日被發現一名男子路倒雜草叢，北斗警局報請彰化檢方指揮偵辦，查出張姓男子與死者在家吸毒，死者疑似過量暴斃，張男找鐘姓朋友一起棄屍，警方依涉犯遺棄屍體罪嫌、毒品危害防制條例把兩人移送偵辦。

據了解，北斗消防分隊7月5日接獲通報派，北斗鎮斗中路天承府的附近環保公園疑似有人路倒滾落水溝邊草叢，消防人員到場後，在報案人引導下到達「路倒男」倒臥處，看見男子頭部下面墊著一個皮包，身體僵硬已明顯死亡。

消防分隊轉通報北斗警分局，員警趕到現場，根據他頭部下面皮包內文件，查出「路倒男」姓吳（約25歲），家住桃園，警方聯絡家屬指認，吳男家屬確認身分後的第一時間並未多表示意見。

據了解，吳男雙手臂刺青，身上沒明顯外傷，經檢察官相驗，初步判斷男子死因無外力介入，因疑似皮包當枕頭，加上身體有針孔，警方懷疑環保公園不是他喪生的第一現場，過濾附近路口監視畫面，認為家住北斗鎮的張姓男子（30歲）涉有重嫌，聲請搜索票到張男家中搜出海洛因和安非他命等多種毒品，但無法確定吳男混用毒品致死。

張男到案後供稱，與吳男相識，相約在北斗開毒趴，吳男南下到北斗鎮，當晚吸毒後入睡，翌日沒有呼吸心跳，他十分害怕，通知鐘男（40歲）到他家協助棄屍，兩人把吳男屍體抬上車，到北斗環保公園後，兩手把吳男屍體抬到雜草堆放好才離去。