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高級別墅內分裝及販毒 警方攻堅逮2男

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高姓男子與手下王姓男子涉嫌販毒，隱身在高雄市澄清湖附近的高級別墅，分裝毒品，警方埋伏攻堅，在屋內搜出K 他命等毒品5公斤多，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市刑警大隊偵八隊7月初接獲線報，追查高姓男子（29歲）下落，7月14日獲悉他躲在高雄市鳥松區澄清湖附近的別墅區，立即動員查緝。

員警在停車場埋伏許久，見高姓男子和王姓男子（26歲）出現，立刻亮槍圍上，控制2人，帶進高所承租的房子搜索，查扣卡西酮5包、重約5公斤，以及K他命250公克和些許毒品咖啡包。

據了解，高姓男子與多名朋友在隱身在高級別墅社區作為據點，涉嫌分裝多樣毒品咖啡包，多次趁深夜群聚吸毒、開毒趴，但高、王被捕後否認販毒，全案由警方移送橋頭地檢署偵辦。

警方將高姓、王姓2男子移送法辦。記者林保光／翻攝
警方將高姓、王姓2男子移送法辦。記者林保光／翻攝
警方查獲5包卡西酮。記者林保光／翻攝
警方查獲5包卡西酮。記者林保光／翻攝
高雄警方在澄清湖附近的別墅區停車場，發現高姓男子，立即亮槍圍上。記者林保光／翻攝
高雄警方在澄清湖附近的別墅區停車場，發現高姓男子，立即亮槍圍上。記者林保光／翻攝

毒品 高雄市 販毒

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