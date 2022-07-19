高級別墅內分裝及販毒 警方攻堅逮2男

高姓男子與手下王姓男子涉嫌販毒，隱身在高雄市澄清湖附近的高級別墅，分裝毒品，警方埋伏攻堅，在屋內搜出K 他命等毒品5公斤多，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市刑警大隊偵八隊7月初接獲線報，追查高姓男子（29歲）下落，7月14日獲悉他躲在高雄市鳥松區澄清湖附近的別墅區，立即動員查緝。

員警在停車場埋伏許久，見高姓男子和王姓男子（26歲）出現，立刻亮槍圍上，控制2人，帶進高所承租的房子搜索，查扣卡西酮5包、重約5公斤，以及K他命250公克和些許毒品咖啡包。