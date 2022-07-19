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洗車行只是掩護！情侶販毒 檢警拘提12人 藥頭聲押禁見

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

62歲范姓藥頭和年齡小24歲的謝姓女友，在花蓮市開洗車行，但洗車技巧欠佳，實際上涉嫌販賣毒品給藥腳，台北市警局松山分局溯源毒品案件，發現范男惡行，持花蓮地檢署拘票，拘提范等12人到案，並搜出各級毒品，全案依販毒罪嫌送辦，范遭羈押禁見獲准。

松山分局半年前破獲一起網路販毒案，追查藥頭毒品來源，發現出自花蓮一處洗車行，洗車行老闆范男與38歲謝姓女友開洗車行，但只接熟客洗車，私下涉嫌販毒給消費者。

松山分局與花蓮分局共辦此案，花檢檢察官王怡仁指揮偵辦發出10多張拘票，警方7月11日、12日持拘票、搜索票率續拘提范姓藥頭等3名及藥腳9名到案。

檢警在范男隨身包包查獲第一級毒品海洛因4包、第二級毒品安非他命8包、第二級毒品大麻花1瓶、毒品分裝工具；另藥腳林男查獲改造手槍1把、子彈11顆等違禁物。

藥腳們作證，位在花蓮市區洗車行非精緻，范男只接熟客，且抱怨他的鍍膜技巧欠佳，曾經在車行向范男購買毒品。

檢方複訊後聲押，主嫌范男聲押禁見獲准，其餘2藥頭請回，9名藥腳包含女友謝女2萬元交保，秦男4萬元交保，非法持槍彈得林男8萬元交保，其餘6人請回。

警方從林姓藥腳查獲非法持有槍彈。記者蕭雅娟／翻攝
警方從林姓藥腳查獲非法持有槍彈。記者蕭雅娟／翻攝
范男等人遭依毒品罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝
范男等人遭依毒品罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝
警方從范男身上查獲海洛因、安非他命等毒品證物。記者蕭雅娟／翻攝
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毒品 花蓮 藥頭

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