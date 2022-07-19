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大麻藉網路通訊軟體擴散 高檢署執行「擊落麻毒專案」
有鑑於近年大麻毒品犯罪日趨嚴重，並透過網路通訊軟體快速擴散，為阻絕大麻流通並斷根溯源，台灣高檢署本月11、12日統合全國16個地檢署，指揮26個司法警察單位，發動「擊落麻毒專案」，以行政院「新世代反毒策略2.0」揭示的緝毒重點，全力遏止毒品犯罪。
台灣高檢署指出，日前台中地檢署偵辦一起大麻毒品販賣案件，發現不法人士在透過網路社交通訊軟體直接張貼販賣大麻資訊，並進行買賣交易。由於買家、賣家遍及全國，為能有效打擊大麻犯罪，由台灣高檢署出面統合各地檢署及司法警察機關，發動「擊落麻毒專案」。
台灣高檢署表示，檢警11、12日持搜索票於全台各縣市執行搜索，合計共144處，查獲販賣大麻者34人、施用大麻者68人共102人，破獲大麻植栽場2處，扣得大麻植株81株，並查獲各級毒品共1801.94公克、毒品咖啡包603包，以及大麻工具研磨器、封口(膜)機製造器具。
台灣高檢署提醒，大麻在我國屬第二級毒品，不論製造、運輸、販賣、轉讓、栽種或施用大麻均屬犯罪行為，因此已被列為高檢署首要打擊毒品項目，高檢署將結合檢、警、調、憲、海關及海巡等機關力量，全力遏止毒品犯罪。
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