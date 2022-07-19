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北市驚傳飛車搶劫 清晨運動婦人遭搶 歹徒4千元交保

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

飛車搶奪！台北市中山區長春路7月17日發生搶劫案，清晨出門運動的王姓婦人遭歹徒飛車搶走側背包，中山分局專案小組查出，新北市的彭姓男子涉偷機車、變裝行搶，全案依搶奪、竊盜等罪移送台北地檢署偵辦，但歹徒彭男疑似哭窮，最終4千元交保。

7月17日清晨5時許，68歲王婦單獨出門運動，在中山區伊通街竟遭飛車搶劫，40歲歹徒彭男涉搶王婦側背包，婦人遭拉扯倒地，彭男狠心搶走包包。

警方當日獲報，隨即調閱監視器追查，不料，作案機車早已通報失竊，專案小組鍥而不捨追查，發現彭男涉嫌偷車作案，從淡水騎到台北市區，在市區繞圈又變裝設置斷點，18日下午4時許在淡水埋伏，成功緝捕彭男到案。

有多項毒品前科的彭男，落網後態度不屑，不願配合警方交代清楚實情，全案疑似因缺錢買毒品，萌生歹念飛車搶劫無辜婦人，全案依強奪等罪嫌送辦，彭男疑哭窮拿不出錢交保，最後已4千元交保。

搶劫

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