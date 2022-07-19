賓士男開車「持槍不慎自轟大腿」 謊稱行車糾紛秒遭識破

潘姓男子開車載女友行經國5往蘇澳方向，疑似情侶在車上發生爭執，潘男拿槍不慎自轟大腿，血流如注，兩人當場嚇壞了，在前往就醫過程中，潘男棄槍改搭計程車，蘇澳榮民醫院醫師看到是子彈槍傷，報警處理，潘男謊稱是行車糾紛被人開槍，但警方調出國5監視器並無行車糾紛，馬上戳破謊言。

警方調查，17日深夜這對情侶開著自色賓士車從台北到宜蘭，在經過國五平原線時，69年次的潘男疑似與女友發生口角，開槍誤傷自己的左大腿，流了很多血，他把車開下蘇澳交流道要前往就醫前，先把將槍枝包裹後丟在一家餐廳停車場，棄車改搭乘計程車到蘇澳榮民醫院急救；醫師一看是子彈槍傷，通報蘇澳警方再通報國道警察追查。