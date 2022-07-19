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台南做十六歲傳統習俗 安平警向青少年宣導法律責任

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南傳統習俗在孩子滿16歲時，依古禮「做十六歲」成年禮，象徵孩子成年，必須開始負擔家庭責任。市警四分局員警，今天結合安平開台天后宮宣傳府城「做16歲」慶典，警方並向青少年宣導於現代社會的應有的法律責任。

警方說，依據台灣刑法，14歲以上未滿18歲的人已具備法律責任，滿16歲的孩子當然具備「限制責任能力之人」的條件，因此除了被宣告為「轉大人」外，也提醒孩子要遠離毒品，並注意避免各種可能觸犯法律的行為。

「做16歲」成年禮慶典，7月31日隆重展開，今天由天后宮主委盧友禮主持記者會，邀請市府官員貴賓到場參與，現場安排戰鼓表演及走秀迎賓等結合青春專案犯罪預防宣導，吸引民眾駐足圍觀，場面熱絡。

台南市警四分局長王子雄表示，這次活動除了讓做16歲的少年、少女在過節日同時，能夠誠心感謝神明的庇佑及父母養育之恩外，也能瞭解「轉大人」的自己此刻起更要懂得承擔社會責任，藉此強化自我保護意識，對自己的言行負責。

刑法第18條規定，刑法按照年齡將人分為3種，犯罪時所承擔的罪責輕重程度不同。 未滿14歲者為無責任能力人，如犯罪則不罰；14歲以上未滿18歲以及年滿80歲的人為限制責任能力的人，得減輕刑責；滿18歲且年齡小於80歲則必須完全負責，具有完全責任能力。

台南市警四分局員警，在安平開台天后宮前向青少年宣導反毒、反詐騙。記者黃宣翰／翻攝
台南市警四分局員警，在安平開台天后宮前向青少年宣導反毒、反詐騙。記者黃宣翰／翻攝
台南市警四分局員警，在安平開台天后宮前向青少年宣導反毒、反詐騙。記者黃宣翰／翻攝
台南市警四分局員警，在安平開台天后宮前向青少年宣導反毒、反詐騙。記者黃宣翰／翻攝

台南 天后宮

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