槍砲通緝犯遭盤查轉身狂奔 北警追200公尺包夾壓制

簡姓槍砲通緝犯，日前搭乘朋友車輛在北市違規停車，內湖分局潭美派出所警員吳俊德、林建廷，巡邏見狀上前盤查，不料簡男轉身拔腿狂奔200公尺，2名員警快腿追趕，因熟知地形包夾逮獲簡男，全案依槍砲彈藥刀械管制條例通緝案解送歸案。

潭美派出所指出，吳員、林員日前巡邏行經轄區新明路，發現車輛在紅線違規停車，上前盤查，發現乘客簡姓男子是槍砲彈藥刀械管制條例通緝犯嫌，簡男狡猾先假裝配合，正當員警要上銬時，他轉身逃逸狂奔200公尺。

轄區警方熟悉當地地形、巷弄，見通緝犯橫跨車道又鑽進民宅小巷，吳員、林員立刻追趕上前，當機立斷採取包夾戰術，在巷弄成功捕獲簡男，立即壓制上銬，依法解送歸案。