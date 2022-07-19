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槍砲通緝犯遭盤查轉身狂奔 北警追200公尺包夾壓制

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

簡姓槍砲通緝犯，日前搭乘朋友車輛在北市違規停車，內湖分局潭美派出所警員吳俊德、林建廷，巡邏見狀上前盤查，不料簡男轉身拔腿狂奔200公尺，2名員警快腿追趕，因熟知地形包夾逮獲簡男，全案依槍砲彈藥刀械管制條例通緝案解送歸案。

潭美派出所指出，吳員、林員日前巡邏行經轄區新明路，發現車輛在紅線違規停車，上前盤查，發現乘客簡姓男子是槍砲彈藥刀械管制條例通緝犯嫌，簡男狡猾先假裝配合，正當員警要上銬時，他轉身逃逸狂奔200公尺。

轄區警方熟悉當地地形、巷弄，見通緝犯橫跨車道又鑽進民宅小巷，吳員、林員立刻追趕上前，當機立斷採取包夾戰術，在巷弄成功捕獲簡男，立即壓制上銬，依法解送歸案。

內湖分局呼籲，法網恢恢，疏而不漏，千萬不可心存僥倖，警方將持續積極查捕通緝犯，並提醒民眾如發現不法情事，請盡速與警方聯繫，警民合作，共同維護社會安寧秩序。

簡姓槍砲通緝犯遇警方盤查拔腿狂奔，警方合力包夾壓制逮捕解送歸案。記者蕭雅娟／翻攝
簡姓槍砲通緝犯遇警方盤查拔腿狂奔，警方合力包夾壓制逮捕解送歸案。記者蕭雅娟／翻攝

通緝 潭美 北市

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