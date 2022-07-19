「我要讓你死」持槍衝火鍋店掃射股東 頭胸中彈命大沒死

高雄許姓男子和黃姓男子合夥經營中古車行，但許男（41歲）不滿黃男（38歲）企圖拆夥，今年3月19日趁黃男與女友到新興區某火鍋店用餐時，持衝鋒槍對黃連開5槍，還稱「我要讓你死」黃身重3槍倒地，其中1槍命中頭部，緊急送醫後撿回一命，高雄地檢署偵結，今依殺人未遂罪起訴許男。

檢警調查，今年3月19日晚間9時許，黃男和女友到市區火鍋店用餐，許男為了和黃男談判車行經營問題，攜仿造MP9衝鋒槍到場，但兩人在火鍋店門外談判破裂，許回到毛姓友人車上，取出預藏的衝鋒槍後，轉身走入火鍋店。

黃男見許男攜槍企圖行凶，急忙跑到火鍋店廁所躲藏，許不顧店內還有20多名客人，就朝著廁所門大喊「我要讓你死」，隔著廁所猛開槍。子彈貫穿門板後，黃男左、右肩膀各中1槍，其中還有1槍擊中頭部，黃負傷逃出廁所，但傷重倒地不起，許還趁機繼續開槍，清空彈匣才罷手。

許男行凶後趁亂逃逸，一度還想搶下店外一名婦人的機車，遭拒後拔腿就跑，後來開車往大寮方向逃逸。所幸子彈未擊中黃男要害，送醫急救後取出子彈，奇蹟撿回一命。

案發後4小時，專案小組於大寮區發現許嫌駕駛的車輛，4、5輛偵防車採口袋戰術包抄，警方研判歹徒隨身攜槍，攻堅時異常小心且迅速，以優勢警力包圍攔截，強力將他拖下車壓制逮捕。

從許嫌車上起獲改造手槍2支，再循線至扔棄兇槍的地點搜索，當時許進入火鍋店持衝鋒槍，警方追問後才坦承案後「棄槍」，案發隔天凌晨隨即由大批警力押著，在火鍋店附近的銀行騎樓下，查獲他作案的衝鋒槍和子彈共81顆。