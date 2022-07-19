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影／車手ATM前遇警察 故作鎮定卻「不自主發抖」露餡了

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

22歲黃姓詐騙集團車手日前在新北市三重區某銀行，被警方看見他左顧右盼、神情緊張操作ATM，面對員警盤查時，雖故作鎮定，身體卻不自主發抖。最後身上共被查獲8張金融卡和5本存摺、安非他命吸食器，警詢後依詐欺、洗錢、毒品嫌疑移送法辦。

新北市警察局保安大隊執行防制詐騙車手提領熱點巡邏勤務，15日晚間9時許在三重區重陽路三段，看見1輛iRent共享汽車停在銀行門前，車內只有1人坐在右前座，黃姓駕駛下車去操作ATM。

警方默默觀察黃男，認為他神色顯得緊張，後來黃男沒有提領現金準備走回車上，3名員警便出面分頭盤查2人。其中黃男故作鎮定和警方對答，眼神卻漂移閃爍、身體不自主緊張發抖，後來果然在身上和包包裡被搜出金融卡8張、存摺5本、安非他命吸食器。另1人沒查獲違法情事。

黃男無法清楚交代存簿和金融卡來源，隨後被依現行犯帶回，調查發現這個詐騙集團在臉書等社群媒體，以代辦線上貸款及投資為由，引誘人交出存摺及證件，再拿存摺當詐騙人頭帳戶，並將詐騙所得金額匯入、派車手取款。

黃男等人以假投資手法詐騙11名被害人匯款至人頭帳戶，其中一筆詐騙金額高達280萬元。警方詢問後將黃男依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法及毒品危害防制條例移送法辦。

黃姓詐騙集團車手（右）遇到警方盤查，故作鎮定對答，眼神卻漂移閃爍、身體不自主緊張發抖。記者林昭彰／翻攝
黃姓詐騙集團車手（右）遇到警方盤查，故作鎮定對答，眼神卻漂移閃爍、身體不自主緊張發抖。記者林昭彰／翻攝
黃嫌包包內被查獲安非他命吸食器。圖／警方提供
黃嫌包包內被查獲安非他命吸食器。圖／警方提供
黃嫌身上被查獲8張金融卡和5本存摺。圖／警方提供
黃嫌身上被查獲8張金融卡和5本存摺。圖／警方提供
黃姓車手與詐騙集團的對話訊息。圖／警方提供
黃姓車手與詐騙集團的對話訊息。圖／警方提供
黃姓車手與詐騙集團的對話訊息。圖／警方提供
黃姓車手與詐騙集團的對話訊息。圖／警方提供

詐騙集團 車手

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