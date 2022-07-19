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竹市警連三天威力掃蕩 查獲通緝犯12人、毒品案13人

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

疫情時代來臨，民眾活動開始密集，因應年底選舉將近，其他縣市近期發生重大槍擊案件，新竹市警局15日至17日連三天執行「威力掃蕩專案勤務」，針對轄內治安熱點及幫派據點實施臨檢，總計查獲毒品案13人、通緝犯12人、地下錢莊5人並查獲其他各類刑案25人、查扣各級毒品38.84公克，成果豐碩。

警方指出，這次專案勤務由各分局長親自帶班，結合刑大、少年隊、婦幼隊及保安隊等警力，展開強力掃蕩，每天出勤警力約80名至90名，針對轄內治安熱點及幫派據點實施臨檢，透過重兵、密集式臨檢及路檢查察的行政手段，提高執法強度，防制幫派分子趁勢聚眾鬥毆滋事。

警察局長郭士傑指出，為避免疫情趨緩不法之徒影響社會治安及因應年底大選工作，警方將對幫派組合以暴力或其他不法手段介入競選及投票活動，持續蒐證依法偵辦，有效淨化新竹市選前治安。

新竹市警局15日至17日連三天執行「威力掃蕩專案勤務」，針對轄內治安熱點及幫派據點實施臨檢。圖／警方提供
新竹市警局15日至17日連三天執行「威力掃蕩專案勤務」，針對轄內治安熱點及幫派據點實施臨檢。圖／警方提供

幫派 臨檢 疫情

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