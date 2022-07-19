竹市警連三天威力掃蕩 查獲通緝犯12人、毒品案13人

後疫情時代來臨，民眾活動開始密集，因應年底選舉將近，其他縣市近期發生重大槍擊案件，新竹市警局15日至17日連三天執行「威力掃蕩專案勤務」，針對轄內治安熱點及幫派據點實施臨檢，總計查獲毒品案13人、通緝犯12人、地下錢莊5人並查獲其他各類刑案25人、查扣各級毒品38.84公克，成果豐碩。

警方指出，這次專案勤務由各分局長親自帶班，結合刑大、少年隊、婦幼隊及保安隊等警力，展開強力掃蕩，每天出勤警力約80名至90名，針對轄內治安熱點及幫派據點實施臨檢，透過重兵、密集式臨檢及路檢查察的行政手段，提高執法強度，防制幫派分子趁勢聚眾鬥毆滋事。