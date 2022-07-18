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台船承造100噸巡防救難艇下水 4千、1千噸級新艦建造中

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台船為海巡署建造的100噸級巡防救難艇今天在基隆廠下水，出席典禮來賓在新艇前合影。圖／台船提供
台船為海巡署建造的100噸級巡防救難艇今天在基隆廠下水，出席典禮來賓在新艇前合影。圖／台船提供

台灣國際造船公司為海巡署建造的100噸級巡防救難艇，今天在台船基隆廠舉行下水典禮。台船表示，配合國艦國造政策，目前除100噸級系列船，海巡署委建的4000噸級、1000噸級巡防救難艦也在建造中。

行政院海洋委員會海巡署艦隊分署新艇今天下水儀式，由台船基隆廠廠長朱有亮與艦隊分署警監秘書吳瑞祥共同主持，邀請金門海巡隊隊長劉紹松的妻子林美子擔任擲瓶人。海巡署、船舶發展中心、中國驗船中心、BV驗船中心等相關單位派人到場觀禮。

海巡署為了加強巡邏台灣海域及保護漁民，推動100噸級巡防救難艇建造計畫，有15艘委由台船建造，今天下水的是第12艘，後續3艘巡防救難艇預計2023年完工交船。

台船表示，公司擁有各種船建造修技術，可配合海巡署及海軍造艦需求，參與各型作戰與後勤艦艇設計與建造工作，可滿足海巡署及海軍各類型艦艇汰舊換新所需。配合各項國艦國造造艦方案，台船也自行研發及採國內外策略聯盟方式，積極爭取海巡署及海軍造艦（艇）案。

台船表示，除了100噸級系列船外，海巡署也委由台船興建4000噸級、1000噸級巡防救難艦。未來除各項軍艦及公務船建造，台船也將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，期許能提供最大後勤維修能量，作為我國國防戰力最堅強後盾。

台船為海巡署建造的100噸級巡防救難艇今天在基隆廠下水，左起為海巡暑艦隊分暑警監秘書吳瑞祥、金門海巡隊長劉紹松、擲瓶人林美子、台船基隆廠長朱有亮。圖／台船提供
台船為海巡署建造的100噸級巡防救難艇今天在基隆廠下水，左起為海巡暑艦隊分暑警監秘書吳瑞祥、金門海巡隊長劉紹松、擲瓶人林美子、台船基隆廠長朱有亮。圖／台船提供

海巡署 海軍 基隆

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