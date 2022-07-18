刑事局長李西河上任 警政署長期勉查賄制暴

刑事局長黃嘉祿申請提前退休，其遺缺由警政署保安警察第三總隊總隊長李西河陞任。警政署長黃明昭今天表示，期勉李西河上任後致力查賄制暴、打詐和查處假訊息等治安工作。

刑事警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，並由黃明昭主持。

黃明昭致詞時首先表示，感謝黃嘉祿卸任前兩個月仍不遺餘力推動打詐、掃黑和防疫等工作，親自督辦指導、值得敬佩，並說兩人都曾在台北市警察局任職、共事過，其工作精神兢兢業業且常以大隊為家，在刑事局長任內也交出亮眼破案成績。

談及接任的刑事局長李西河，黃明昭說，他在保三總隊任內破獲多起毒品走私案件，像是近期查獲700多公斤大麻花走私案，市價逾新台幣10億元，表現優異、值得嘉許，李西河從基層員警做起，甚至管理協調和領導工作表現都有目共睹，足堪勝任刑事局長職務，率領全國刑警打擊犯罪、維護治安。

黃明昭指出，國內犯罪手法日新月異，期盼在李西河率領下，能持續推動科技辦案技能、相關設備添加和奠定偵查策略工作，以因應當前最新犯罪趨勢和手法；同時，透過國際和兩岸合作，持續打擊跨境犯罪。

值得注意的是年底適逢九合一選舉，黃明昭提醒，選舉治安相當重要，如何平順推動，有賴警方推動淨化治安策略，包括打擊賄選、防制金錢和暴力介入，以及防止假訊息散布等作為，才能選賢與能。

他還提到，國內詐欺犯罪猖獗，危害民眾甚巨，期盼能提出有效防詐策略，行政院也結合跨部會訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，希望在李西河率領下積極推動此工作。

黃明昭指出，北台灣近來幫派活動相當活躍，甚至發生部分治案事件，像是竹聯幫弘仁會和明仁會在雙北、宜蘭地區作亂，值得警方警惕，期望刑事局結合地區警局壓制幫派囂張氣焰。

根據刑事局資料顯示，李西河為中央警察大學47期行政警察系畢業、中央警察大學警政研究所碩士，歷任刑事局司法科長和偵查第九隊長、台南市警察局刑事警察大隊大隊長、台南市警察局永康分局分局長、警政署保安警察第四總隊副總隊長、花蓮縣警察局長、警政署國道公路警察局副局長、刑事局副局長、台北市警察局副局長及保安警察第三總隊總隊長等重要職務。

李西河學經歷豐富，工作積極認真且富領導、協調能力，具刑事工作專業背景，經內政部核定調派刑事局長一職。

黃嘉祿為中央警察大學44期刑事警察系畢業、中央警察大學警政研究所碩士，歷任交通、行政、保安、刑事等警職，熟稔警政各項勤（業）務，統合及溝通協調能力俱佳，因個人生涯規劃考量，於民國111年7月16日提前退休獲准。