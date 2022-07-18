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4死槍擊案！刑事局長李西河今上任 令全國同步兩周肅槍

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

保安警察第三總隊長李西河升任刑事局長，警政署長黃明昭今天下午赴刑事局主持交接，要求針對年底縣市長選舉查賄制暴，打擊假訊息。交接前甫發生南投縣生技公司4死1傷槍擊案，李西河表示今天起展開為期兩周肅槍專案，淨化選前治安。

明年1月屆齡退休的原刑事局長黃嘉祿，本月16日提前退休，今天未出席。接任的李西河是警察大學47期，曾任台南市刑警大隊長、永康警分局長及保四副總隊長、花蓮縣警察局長、國道公路警察局副局長、刑事局副局長，今年1月從台北市警察局副局長調保三。

黃明昭致詞感謝黃嘉祿推動打詐、掃黑及防疫，退休前仍不遺餘力，肯定李西河在保三破獲多起毒品走私，例如查獲價值10億元的7百公斤大麻花，絕對能勝任刑事局長。

他說，年底選舉治安相當重要，應打擊賄選與金錢、暴力介入，假訊息影響選舉公平，也要重視，有平安環境才有公正選舉結果。

黃明昭點名竹聯幫弘仁會、明仁會，指近期北部幫派活動活躍，要求刑事局結合地方警察局蒐報檢肅。他提醒，犯罪手法導向資通訊等網路犯罪，盼提升科技偵查，並國際、兩岸合作打擊跨境犯罪，另外，詐欺犯罪猖獗，行政院非常重視，應提出有效策略。

李西河上任前甫發生重大槍擊命案，他說，內政部、警政署指示肅槍，今天已函文各警察機關，實施兩周肅槍專案，淨化選前治安。

他說，掃黑、肅槍、緝毒、打詐是工作核心，選舉查賄制暴也是重點，行政院已訂頒新世代打擊詐欺策略行動綱領，跨部會合作「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」，例如NCC負責網路部分管理，第三方支付洗錢則請金管會合作。

保安警察第三總隊長李西河（右）升任刑事局長，警政署長黃明昭（中）赴刑事局主持交接。記者李奕昕／攝影
保安警察第三總隊長李西河（右）升任刑事局長，警政署長黃明昭（中）赴刑事局主持交接。記者李奕昕／攝影

警察 黃明昭

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