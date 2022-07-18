快訊

本土BA.5再增二例 皆和接機有關

影／哥吉拉公仔釀婚姻危機 彰化公仔神人曝噴千萬沒離婚

麗薩的葬禮：烏克蘭戰火下的唐氏症女孩之死

嘉縣米店神明金牌不速客摸走 店家機靈記下車牌逮人

中央社／ 嘉義市18日電

嘉義縣詹姓男子日前至水上鄉一家米店偷走約4錢重神明金牌，老闆娘問找誰，詹男慌張駕車離開，業者覺得可疑記下車牌，事後發現金牌遭竊報警，警循線逮捕，依竊盜等罪嫌移送。

嘉義縣警察局水上分局今天發布新聞稿指出，轄區柳林派出所10日接獲水上鄉柳鄉村一家米店老闆娘陳姓婦人報案，指一名不詳男子趁其不注意時，竊取店內懸掛於神明上的重約4錢、4面金牌。

警方指出，業者陳婦當時在米店後方整理物品時，聽到有人進店的聲音，便走到店面詢問詹男要找誰或者是要買米，不過詹男卻沒應答，慌張走出店外駕車離開，陳婦覺得可疑抄下詹男車牌，返回店內才發現懸掛於神明上的4面金牌遭硬扯竊走，僅留下斷掉的金鍊。

警方隨即調閱米店附近監視器畫面，發現詹男空手徒步走入米店內，約1分鐘後從店內走出，且手上還握有金牌，經查車號，發現住在朴子市的46歲車主詹男涉有重嫌。

警方聲請搜索票及拘票，日前至朴子市逮捕詹男，並從其住處查扣神明金牌變賣的贓款新台幣7300元及注射海洛因毒品針筒；詹男坦承犯行，警訊後，依竊盜等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

金牌 嘉義 竊盜

延伸閱讀

硬扯土地公金牌僅留金鍊 嘉義警逮獲吸毒小偷

嘉縣老人占比全國最高 9/8辦失智症紀錄片放映座談會

嘉縣山區連日多雨 今迷糊步道男子不慎滑落20公尺邊坡

嘉縣國內最大單一儲能案場完工送電 成為穩定電網尖兵

相關新聞

柯P說的「大巨蛋弊案」審5年 趙藤雄、李述德10月宣判

被台北市長柯文哲上任後形容為五大弊案的「大巨蛋案」，遠雄集團創辦人趙藤雄被控違反證券交易法等罪，前財政部長李述德被控圖利...

女看導航逆向行駛環東大道 撞飛騎士墜10樓亡遭起訴

伍姓女子今年初疑似依導航，涉嫌開上台北市內湖環東大道上逆向行駛，撞上22歲劉姓大重機騎士，害騎士掉落10樓高，不治身亡。...

高雄刺青男搭火車到台南偷精品 警跨域合作緝捕法辦

31歲岳姓男子從高雄搭乘火車到台南，前往西門路百貨公司2家精品店假裝購物，趁店員不注意之際，涉嫌偷取名牌皮夾和手環，警方...

影／新北女騎秀朗橋機車道自撞亡 下班找朋友遇死劫

新北市一名藺姓女子今天凌晨0點多，下班後騎車要去中和找朋友，行經秀朗橋機車道時，不明原因自撞車道分隔島，撞擊力道大，騎士...

為狗叫動手 男遭鄰居父子打死

湯姓男子家中飼養米克斯犬，疑因狗吠多次被鄰居邱姓男子檢舉妨害安寧，雙方長期失和；湯昨天酒後趁醉意找邱理論，雙方大打出手，...

吸毒燒棉被 幻聽想逼出「無形物」

呂姓男子吸毒後產生幻聽，為了逼出耳邊「無形的東西」出來對話，在租屋處放火燒棉被，想讓幻覺中的聲音現形，結果自己被濃煙燻到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。