高雄刺青男搭火車到台南偷精品 警跨域合作緝捕法辦
31歲岳姓男子從高雄搭乘火車到台南，前往西門路百貨公司2家精品店假裝購物，趁店員不注意之際，涉嫌偷取名牌皮夾和手環，警方調閱近百支監視器，昨天查出岳涉案，警詢後依竊盜罪嫌法辦。
警方調查，岳是高雄市人，為竊取高價精品，6月15日從高雄市搭乘火車來台南後，搭乘計程車前往西門路某百貨公司精品店，趁店員不注意之際，將擺放於展示櫃上價值2萬2千元名牌皮夾藏於手提袋內。
岳得手後食髓知味，前往同百貨公司另一家精品店，將2萬5千元名牌手環藏握在手機下離開得手，經店員清點發現店內物品遭竊後向市警二分局南門派出所報案。
所長周有謚獲報後，分析該竊嫌犯案手法嫻熟，在百貨公司內刻意避開監視器鏡頭，離開時並以步行及計程車交互運用來企圖製造斷點以規避警方查緝。
員警調閱周邊沿線近百支商家、民宅監視器來輔助分析過濾，發現其曾前往公園路某二手精品商家意圖變賣所竊物品，但因無保證卡為店家拒絕，後續再循線追查到火車站。經訪查得知其購票前往高雄市後，再尋求高雄市警三民一分局及新興警分局服務的警界同學求助。
在員警鍥而不捨努力下，經高雄市警方協助提供岳身分，確認其為列管毒品治安人口及現住處。7月16日前往其住處查處時，其所穿著衣物及手臂上刺青特徵均與犯嫌相符，所竊物品已為在網路變賣花費殆盡，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。
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