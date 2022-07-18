快訊

從停駛、改點到騰雲座艙 台鐵缺乏2核心價值難走向公司化

動滋健身券網路登記開跑 30萬名額22日抽籤

物理奧林匹亞競賽傳捷報 台灣小將摘2金、國際排名第4

高雄刺青男搭火車到台南偷精品 警跨域合作緝捕法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

31歲岳姓男子從高雄搭乘火車到台南，前往西門路百貨公司2家精品店假裝購物，趁店員不注意之際，涉嫌偷取名牌皮夾和手環，警方調閱近百支監視器，昨天查出岳涉案，警詢後依竊盜罪嫌法辦。

警方調查，岳是高雄市人，為竊取高價精品，6月15日從高雄市搭乘火車來台南後，搭乘計程車前往西門路某百貨公司精品店，趁店員不注意之際，將擺放於展示櫃上價值2萬2千元名牌皮夾藏於手提袋內。

岳得手後食髓知味，前往同百貨公司另一家精品店，將2萬5千元名牌手環藏握在手機下離開得手，經店員清點發現店內物品遭竊後向市警二分局南門派出所報案。

所長周有謚獲報後，分析該竊嫌犯案手法嫻熟，在百貨公司內刻意避開監視器鏡頭，離開時並以步行及計程車交互運用來企圖製造斷點以規避警方查緝。

員警調閱周邊沿線近百支商家、民宅監視器來輔助分析過濾，發現其曾前往公園路某二手精品商家意圖變賣所竊物品，但因無保證卡為店家拒絕，後續再循線追查到火車站。經訪查得知其購票前往高雄市後，再尋求高雄市警三民一分局及新興警分局服務的警界同學求助。

在員警鍥而不捨努力下，經高雄市警方協助提供岳身分，確認其為列管毒品治安人口及現住處。7月16日前往其住處查處時，其所穿著衣物及手臂上刺青特徵均與犯嫌相符，所竊物品已為在網路變賣花費殆盡，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。

高雄市岳姓男子涉嫌到台南偷取精品店皮夾。記者黃宣翰／翻攝
高雄市岳姓男子涉嫌到台南偷取精品店皮夾。記者黃宣翰／翻攝
岳姓男子涉嫌偷取同款式名牌皮夾和手環。記者黃宣翰／翻攝
岳姓男子涉嫌偷取同款式名牌皮夾和手環。記者黃宣翰／翻攝

高雄市 監視器

延伸閱讀

高雄接連傷亡憾事 柯志恩：為何無法引起公部門關注？

獨／高雄警巡佐戀國中女同學 遭控「警界騙子」下場慘

高雄工人為動線問題起口角遭刺死 兇嫌晚間收押

捷警建議高捷車廂全面裝監視器 高捷：將滾動式調整

相關新聞

影／新北女騎秀朗橋機車道自撞亡 下班找朋友遇死劫

新北市一名藺姓女子今天凌晨0點多，下班後騎車要去中和找朋友，行經秀朗橋機車道時，不明原因自撞車道分隔島，撞擊力道大，騎士...

高雄刺青男搭火車到台南偷精品 警跨域合作緝捕法辦

31歲岳姓男子從高雄搭乘火車到台南，前往西門路百貨公司2家精品店假裝購物，趁店員不注意之際，涉嫌偷取名牌皮夾和手環，警方...

為狗叫動手 男遭鄰居父子打死

湯姓男子家中飼養米克斯犬，疑因狗吠多次被鄰居邱姓男子檢舉妨害安寧，雙方長期失和；湯昨天酒後趁醉意找邱理論，雙方大打出手，...

吸毒燒棉被 幻聽想逼出「無形物」

呂姓男子吸毒後產生幻聽，為了逼出耳邊「無形的東西」出來對話，在租屋處放火燒棉被，想讓幻覺中的聲音現形，結果自己被濃煙燻到...

宜蘭縣警局暑假反毒宣導熱鬧登場 邀蔡佳麟當反毒大使

暑假期間，宜蘭縣警察局為預防少年偏差行為及被害事件發生，今天下午在丟丟噹廣場舉辦「樂舞青春、無毒蘭陽」反毒及犯罪預防宣導...

桃園平鎮疑狗叫爭吵動手 父子聯手重擊鄰居一死

桃園市平鎮區50歲湯姓男子飼養的狗叫聲，疑遭鄰居邱姓男子檢舉，長期失和，湯男今天下午酒後趁醉意向邱男理論，雙方一言不合動手，邱父加入戰局，邱男隨手拿起鐵製管條毆打湯男頭部撕裂流失過多，送醫不治，警方依殺人罪嫌偵辦。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。